Gilbert Arenas para Ja Morant, sacrifica a diversão pela grandeza, como Kobe e LeBron!

na Arena Gilberto diz E Morant pode superar seus dois incidentes com armas e salvar seu legado… andaimes TMZ Sports tudo o que a jovem estrela da NBA precisa fazer é seguir Kobe Bryant dar Lebron James ‘plano e foco em ser grande.

Agente Zero sabe um pouco sobre o que o armador do Memphis Grizzlies está passando – em 2010, ele foi suspenso indefinidamente pelo então comissário da NBA David Stern por trazer armas para o vestiário dos Wizards e ter um impasse com seu companheiro de equipe, Javaris Crittenton.