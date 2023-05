Gisele Bündchen fala sobre vida em Miami após separação de Tom Brady

Ssupermodelo Gisele Bündchen falou em detalhes pela primeira vez sobre sua nova vida em Miami após o divórcio do ex-marido Tom Brady.

O modelo e NFL superstar se separou recentemente depois que eles se separaram e tiveram desentendimentos sobre os últimos estágios de sua carreira no Tampa Bay Buccaneers.

Falando à People, ela explicou como está feliz em seu novo ambiente e com sua recém-descoberta independência.

“Estou amando Miami. Adoro o sol e as pessoas são muito calorosas e acolhedoras, me sinto em casa”, disse Bündchen após o Gala da Luz Alliance no sábado em Miami em benefício da Brazil Foundation.

Ela ajudou a arrecadar quase um milhão de dólares no evento que será destinado aos esforços de reflorestamento no Brasil, seu país natal.

“Sou muito ativa e Miami tem tudo a ver com estar ao ar livre, então eu realmente gosto disso”, acrescentou ela. “Também é mais fácil ir daqui para o Brasil, então minhas irmãs [twin Patricia and sisters Rafaela, Graziela, Gabriela and Raquel] venha visitar muito mais agora, o que me deixa muito feliz.”

As crianças estão se acomodando

Bündchen e Brady divorciaram em outubro e seus dois filhos, Benjamin e Vivianparece estar lidando bem com as coisas.

“As crianças também estão amando Miami. Vivi é apaixonada por cavalos e está muito interessada em pular agora”, Bündchen disse.

“Todos nós gostamos de praticar jiu-jitsu, o que é ótimo para aumentar a autoconfiança”, continuou ela. “Também adoramos estar ao ar livre e gostamos de pular juntos em nosso grande trampolim que temos em nosso quintal. Também adoramos paddle boarding e caiaque, é muito divertido fazer coisas juntos.”