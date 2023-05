Giusti Comunicação Anuncia Novas Oportunidades de Emprego em São Paulo

A Giusti Comunicação, empresa que nasceu originalmente como agência de Relações Públicas e Imprensa, mas vive e participa ativamente da atual transformação das mídias tradicionais e a evolução significativa das mídias digitais, está em busca de novos funcionários.

Sendo assim, antes mesmo de falar mais sobre a companhia que tem o desafio de comunicar, envolver, capturar a audiência e a atenção das pessoas, construir mensagens para que as marcas sejam percebidas, interpretadas, provocando engajamento e percepção, confira quais são os cargos:

Assistente Administrativo Recepção – São Paulo – SP – Efetivo;

Consultor(a) de Comunicação PR – Clientes Diversos – São Paulo – SP – Pessoa jurídica;

Estágio Assessoria de Imprensa – São Paulo – SP – Estágio.

Mais sobre a Giusti Comunicação

Sobre a Giusti Comunicação, vale a pena destacar que a empresa tem como diferencial o conceito Creative PR, que une estratégia e criatividade. Acredita que boas ideias geram notícia, repercussão e são fundamentais para construção positiva das marcas.

Atualmente, conta com cerca de 100 profissionais das mais diversas especialidades, trabalhando de forma integrada e focada em gerar resultados para os clientes dos mais variados setores. Faz parte do Grupo FSB, e formou um ecossistema de soluções de comunicação e engajamento para marcas que buscam ampliar o valor de seus negócios por meio de ações estratégicas e eficientes.

Por fim, com as unidades RP (Relações Públicas), DT (Digital) e GC (Gerenciamento de Crise), a Giusti contém uma equipe com profissionais de diferentes áreas de formação e atendimento personalizado.

Como se candidatar?

Para se inscrever em uma das vagas da Giusti, é preciso acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Na plataforma, é só consultar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

