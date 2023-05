Golden State Warriors poderia se beneficiar muito se atrair LeBron James, por relatório

A análise recente de A Campainha já está começando a especular para onde Lebron James poderia jogar depois de deixar o Lakers. Isso se ele finalmente decidir não se aposentar, mas optar por um novo time em vez do time de Los Angeles. Ser dolorosamente eliminado pelo Denver Nuggets fará qualquer super estrela duvidar de suas habilidades, mas isso também passará para LeBron. Enquanto ele toma uma decisão, todos os times da NBA com uma chance real de contratá-lo estão lutando para ver as opções reais que têm. Supondo que ele não se aposente, mas ainda deixe o Lakers, há vários times que incluem o de Stephen Curry Golden State Warriors. Kevin O’Connor, do The Ringer, queria especular sobre as chances de ir para a Bay Area. Mas isso não passa de especulação.

New York Knicks e Cleveland Cavaliers têm as melhores chances

Vários sites de apostas decidiram apresentar as chances do próximo passo de LeBron em sua carreira na NBA. Naturalmente, ele permanecer com o Lakers continua sendo a opção mais viável e provável para ele. A aposentadoria está em segundo lugar com +500. Depois disso, um retorno ao Cleveland Cavaliers está dentro das possibilidades em +1200. Surpreendentemente, os Knicks, os Heat e os Warriors estão empatados em +1500. Percentualmente, permanecer com o Lakers tem 87,5% de chances de ele permanecer com seu time atual. Não ir a lugar nenhum é provavelmente o que vai acabar acontecendo. Mas sempre há a emoção de assistir LeBron vestindo um uniforme diferente.

Além disso, jogar ao lado de outras superestrelas traz um alto nível de emoção para todos que acompanham a carreira de LeBron James desde o início dos anos 2000. Sem dúvida, a possibilidade mais emocionante é finalmente assistir Steph e LeBron jogando juntos. Do ponto de vista tático, O’Connor aponta que, apesar do status de veterano de ambas as estrelas, ambos se beneficiariam. Não é por acaso que o próprio James tentou contratar Kyrie Irving para o Lakers antes de chegar ao Dallas Mavericks. Com Stephen Curry alimentando-o com chances abertas, talvez eles possam se ajudar a ganhar seu quinto campeonato da NBA como companheiros de equipe. Você gostaria que isso acontecesse?