Gordon Lightfoot morre aos 84 anos

Gordon Lightfootum ícone da música folk e soft rock dos anos 1970, está morto … de acordo com seu publicitário.

Gordon, mais conhecido por seu hit “If You Could Read My Mind”, faleceu na noite de segunda-feira em Toronto, onde estava hospitalizado. Seu publicitário, Victoria Senhornão informou por que estava recebendo tratamento médico nem divulgou a causa da morte.

O cantor e compositor folk tornou-se um tesouro nacional canadense, mas também marcou grandes sucessos ao longo dos anos 70 nas paradas da Billboard dos EUA – como ‘Read My Mind’, “Sundown” e “The Wreck of the Edmund Fitzgerald”.

Lightfoot foi indicado quatro vezes ao Grammy e foi introduzido no Songwriters Hall of Fame, bem como no Canadian Music HOF.

Ele tinha reputação de ser louco por fitness e permaneceu ativo na estrada … viajando pelos Estados Unidos e Canadá por anos antes que a pandemia do COVID-19 o obrigasse a fazer uma pausa.

Na verdade, ele ainda estava em turnê no início deste ano, até um anúncio, apenas algumas semanas atrás, de que estava cancelando todas as datas restantes devido a um problema não anunciado “relacionado à saúde”.

Ele deixa seus 6 filhos e sua esposa Kim Hassecom quem é casado desde 2014.

Gordon tinha 84 anos.