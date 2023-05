Gordon Ryan revela doença e cirurgia que continuam a atrasar o regresso às competições por tempo indeterminado

Gordon Ryan, que é amplamente considerado o melhor grappler de jiu-jitsu brasileiro do mundo, foi hospitalizado recentemente com problemas médicos que exigiram cirurgia, e ele não tem certeza de quando exatamente poderá competir novamente.

De acordo com Ryan, ele teve um caso grave de faringite estreptocócica após uma viagem a Abu Dhabi que o levou ao hospital para uma longa internação. Os médicos prescreveram várias rodadas de antibióticos para tentar conter a infecção, mas Ryan diz que sua garganta continuou a inchar e fechar.

No final, Ryan revelou que tomou diferentes cursos de antibióticos por 40 dias antes de um tratamento finalmente subjugar a infecção, mas então ele teve que se submeter a uma cirurgia para amigdalectomia.

“Atualização rápida para todos que estão perguntando. Não tenho certeza de quando voltarei a competir”, escreveu Gordon no Instagram. “Quando voltei da minha viagem a Abu Dhabi, tive um caso grave de infecção na garganta que acabou comigo no hospital porque minha garganta inchou e fechou. Os médicos também não conseguiam descobrir como curá-lo, já que ninguém falha com a penicilina por causa de uma infecção estreptocócica. Ao todo, fiz 7 dias de amoxicilina e em um dia minha garganta estava de volta à estaca zero. Então, fiz 10 dias de penicilina e em 2 dias de folga estava no hospital com a garganta fechada e inchada. No hospital, eles me deram uma injeção de penicilina e mais 10 dias de penicilina, mas falhei. Então mudei para 14 dias de clindamicina, que funcionou.

“Então, eu estava tomando mais de 40 dias de antibióticos seguidos, mais uma injeção de penicilina. Durante esse tempo, eu era contagioso e todos estavam em grandes acampamentos, então eu não podia nem ir treinar com medo de infectá-los também. Além disso, meus ouvidos doíam tanto na garganta que eu não conseguia elevar minha frequência cardíaca sem que eles quisessem explodir e ficasse com uma dor de cabeça latejante.”

Os problemas de saúde do caso grave de faringite estreptocócica também exacerbaram os problemas de estômago, que começaram como um crescimento de fungos no intestino delgado que ele descreveu como “a pior ressaca que você já teve”.

Aparentemente, esses problemas surgiram novamente enquanto Ryan estava em tratamento para a garganta, o que o manteve continuamente afastado dos treinos e muito menos das competições novamente.

“Estou completamente inativo por mais tempo do que nunca desde que comecei a treinar”, disse Ryan. “Como esperado, meu estômago teve uma recaída muito ruim e minha náusea e falta de apetite reapareceram, então precisarei lidar com isso, mas primeiro estou indo para a cirurgia hoje para uma amigdalectomia e para corrigir meu grave desvio septo.

“Só queria atualizar a todos sobre a aparência da minha programação de competições. Espero voltar nos próximos meses.”

Ryan competiu pela última vez em dezembro passado em uma luta contra o oponente substituto Nicky Rodriguez no UFC Fight Pass Invitational em Las Vegas. Ele estava programado para enfrentar o rival de longa data Felipe Pena em fevereiro, mas os mesmos problemas de saúde impediram Ryan de competir.

A miríade de problemas médicos que assolam Ryan veio logo após a sensação do grappling de 27 anos fechar um contrato de várias lutas no valor de milhões para se juntar ao FloGrappling Who’s Number One Series.

Infelizmente, até o momento, Ryan não pôde competir lá devido a problemas médicos que o manterão fora de ação por tempo indeterminado.