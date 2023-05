Governo do Brasil Aumentará Valor de Pagamento a Trabalhadores e Aposentados em Festa Nacional

Com o anúncio recente do atual Presidente da República, o aumento dos benefícios se tornou notícia em vários lugares, deixando os aposentados muito animados. No entanto, é preciso entender como esse aumento deve funcionar, para evitar qualquer confusão.

Afinal, para quem depende desses valores para se sustentar, o aumento vem em ótimo momento, visto a crise econômica, enfrentada pelos cidadãos brasileiros nos últimos anos.

Aumento dos benefícios? Entenda!

O atual Presidente da República, Lula (PT), anunciou de forma oficial, no último dia 1 de maio, que o salário mínimo vai subir a partir deste mês.

No início de 2023, o valor do salário mínimo em vigência era de R$1.302,00. No entanto, depois de um aumento de 1,38%, o valor passa agora para R$1.320,00.

Além disso, quando comparado ao valor em vigência durante o último ano de 2022, o aumento chega a 8,91%. Como todos sabem, alguns benefícios, como aposentadoria, seguro-desemprego e o abono salarial PIS/PASEP, se baseiam sempre no valor do salário mínimo. Sendo assim, com o aumento do valor, a expectativa é que os repasses sejam feitos em breve aos beneficiários.

Seguro-Desemprego

Um dos benefícios que deve passar por alterações, por conta do aumento divulgado pelo Governo Federal, é o seguro-desemprego. Esses valores são pagos aos trabalhadores demitidos, e varia de acordo com o salário que o contribuinte recebia.

No entanto, como nenhum trabalhador registrado com carteira assinada recebe menos do que um salário mínimo, o valor inicial das parcelas será agora de R$1.320,00.

Aumento dos Benefícios: PIS/PASEP

O abono salarial PIS/PASEP também passará por mudanças a partir de agora. O PIS é pago aos trabalhadores da iniciativa privada, enquanto que o PASEP, se destina aos trabalhadores do setor público.

Sendo assim, o valor máximo do abono será de R$1.320,00. No entanto, para receber o valor cheio, o trabalhador precisa ter ficado registrado em carteira todos os meses durante o ano-base, que este ano é 2021.

Contudo, quem passou pelo menos 30 dias trabalhando registrado em 2021, também terá direito ao abono. Nesse caso, é preciso dividir o valor do salário mínimo em 12, e multiplicar o resultado para cada mês trabalhado. Ou seja, quem trabalhar apenas 1 mês, receberá R$110,00. Já quem trabalhou 6 meses, receberá R$660,00, e assim, sucessivamente.

Aposentadoria e BPC/LOAS também terão aumento dos benefícios



Por fim, a aposentadoria e o BPC/LOAS também deverão passar pelo aumento dos benefícios, graças ao reajuste do piso nacional.

O BPC/LOAS, é pago aos idoso, com mais de 65 anos de idade, ou as pessoas com deficiências incapacitantes.

Ademais, outra regra do benefícios, é que a renda familiar não pode ultrapassar 25% do piso nacional, que agora, será de R$1.320,00. Até então, esse percentual significava R$303,00, mas agora, subirá para R$330,00.

Ademais, os aposentados que têm o benefício vinculado ao piso nacional também deverão ter reajuste já neste mês. Os pagamentos das parcelas serão entre o dia 25 de maio e o dia 7 de junho.

No entanto, o aumento será somente para quem recebe o piso salarial. Ou seja, para quem tem um benefício maior do que esse valor, não deve passar por mudanças.

Melhoria de vida para os trabalhadores

Em suma, o aumento dos benefícios é uma notícia positiva para os trabalhadores e suas famílias. Com a elevação do salário mínimo e a concessão de mais vantagens aos empregados, espera-se que haja um impacto positivo na economia do país.

Além disso, o aumento de benefícios pode ser um fator determinante na melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores, permitindo que eles possam sustentar suas famílias de forma mais digna e com acesso a serviços básicos, como saúde e educação.

No entanto, é preciso que esse aumento seja acompanhado de políticas públicas efetivas, garantindo a proteção dos direitos trabalhistas, evitando a precarização do trabalho e combatendo a desigualdade social.