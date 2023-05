Governo LULA Surpreende Brasileiros com Aumento de R$800 no Valor Extra

O governo acaba de liberar o novo valor extra de R$ 800 para novos grupos de trabalhadores. O pagamento está ligado ao Auxílio Emergencial Gaúcho, que beneficia os setores mais afetados pela pandemia do Covid-19.

Esta é a última etapa do auxílio, que será destinado para trabalhadores do Rio Grande do Sul que atuaram nos setores de alojamento, alimentação e eventos durante a pandemia, sejam eles trabalhadores formais ou microempreendedores individuais (MEI).

Ao todo, o programa recebeu 5,2 mil inscrições apenas nesta última etapa. Os pagamentos já estão liberados desde o dia 22 de maio e os trabalhadores podem receber por meio do PIX ou na conta bancária informada durante o cadastro.

Para consultar o pagamento, o beneficiário deve acessar o site oficial do Auxílio Emergencial Gaúcho e fazer login com a senha do Gov.Br. Assim, será possível conferir a data exata do pagamento, bem como outros detalhes do benefício.

Governo implementa novo valor extra do Bolsa Família

Não serão apenas os trabalhadores gaúchos que receberão benefício extra. Isso porque o Governo Federal já confirmou que os beneficiários do Bolsa Família também poderão receber um novo valor extra no benefício.

Antes de tudo, já e de conhecimento de muitos o pagamento adicional do Bolsa Família referente ao Benefício Primeira Infância. Através dele, as famílias inscritas no programa podem receber um acréscimo de R$ 150 por cada criança de até 6 anos de idade.

Este benefício já está sendo repassado para os beneficiários desde março deste ano. Ao todo, mais de 21 milhões de inscritos recebem o pagamento extra do Bolsa Família. No entanto, o governo já estuda a implementação de novos acréscimos para os integrantes do programa.



Você também pode gostar:

Novo acréscimo do Bolsa Família está em tramitação no Congresso Nacional

As novas alterações do Bolsa Família estão sendo realizadas por meio da Medida Provisória (MPV) N° 1164/2023. A Comissão Mista, composta por senadores e deputados já aprovou a MP. Agora, falta a aprovação do Congresso.

O relator do texto é o deputado Dr. Francisco (PT), que incluiu o pagamento de um valor extra no Bolsa Família para as lactantes, ou seja, as mães que amamentam. Assim, caso haja aprovação da MP, o grupo receberá o acréscimo de R$ 50 no benefício.

Além disso, outras alterações também foram propostas. Segundo o texto, também haverá a liberação de 30% do Benefício de Prestação Continuada (BPC) para a realização de empréstimo consignado.

Outra alteração diz respeito à renda per capita, ou seja, renda por pessoa. A MP prevê que o BPC não será mais considerado para o cálculo da renda per capita. Dessa forma, a família que se enquadra no programa Bolsa Família poderá receber os dois benefícios.

Novo valor extra confirmado

É importante lembrar que o Governo Federal já confirmou o pagamento do valor extra para novos grupos, com previsão dos repasses para junho de 2023. Assim, a partir do mês que vem, as gestantes e pessoas que possuem entre 7 e 18 anos também terão direito ao acréscimo no Bolsa Família. O valor do bônus será de R$ 50 por integrante.

Ademais, vale destacar que o bônus é cumulativo, ou seja, é possível acumular vários pagamentos extras se houver membros familiares que se enquadram nos requisitos. A nova política do programa tem o objetivo de levar mais equidade na distribuição de renda. Assim, quanto maior for a família, maior será o valor do pagamento mensal.

Calendário de pagamentos do Bolsa Família de junho

Em junho, os beneficiários do Bolsa Família já poderão receber o benefício com o pagamento do valor extra. Além disso, já é possível conferir o calendário de pagamentos oficial.

Os repasses são liberados para um novo grupo de beneficiários a cada dia, seguindo o último número do NIS (Número de Identificação Social).

Assim, confira o calendário oficial de junho:

Final de NIS 1: 19 de junho;

Final de NIS 2: 20 de junho;

Final de NIS 3: 21 de junho;

Final de NIS 4: 22 de junho;

Final de NIS 5: 23 de junho;

Final de NIS 6: 26 de junho;

Final de NIS 7: 27 de junho;

Final de NIS 8: 28 de junho;

Final de NIS 9: 29 de junho;

Final de NIS 0: 30 de junho.