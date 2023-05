Governo Planeja Elevar a Participação de Etanol na Gasolina

O governo está analisando a possibilidade de elevar a proporção de etanol presente na gasolina para 30%. Aqueles que apoiam essa ideia argumentam que ela pode ajudar a diminuir as emissões de poluentes, mas ainda há preocupações sobre os possíveis danos que isso poderia causar aos motores de veículos movidos a gasolina.

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, divulgou na última sexta-feira (28), a criação de um grupo de trabalho técnico dentro do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE). O grupo será responsável por analisar os efeitos do aumento do teor de etanol na gasolina.

“O anúncio feito em Uberaba durante o lançamento da safra mineira de açúcar e etanol vai muito além da redução das importações do petróleo, sendo um passo fundamental para o Brasil descarbonizar ainda mais a sua matriz de transporte, tornando a mobilidade nas suas cidades mais limpa”, afirmou o presidente do conselho da Copersucar, Luís Roberto Pogetti.

Alterações no consumo do combustível

De acordo com informações disponibilizadas pela Copersucar, o acréscimo de três pontos percentuais de etanol na gasolina, passando de 27% para 30%, pode acabar gerando um aumento no consumo do combustível em cerca de 1,3 bilhões de litros. Desse modo, a alteração tem o potencial de evitar a emissão de mais de 2,8 milhões de toneladas de dióxido de carbono (CO2) anualmente.

Segundo Luís Roberto Pogetti, o etanol foi um dos grandes responsáveis pela diminuição da poluição nas grandes cidades brasileiras nas últimas décadas, A redução ocorreu tanto pela mistura do biocombustível com a gasolina, quanto pelo seu uso exclusivo ao abastecer veículos após a criação do carro flex.

“Um bom exemplo vem de São Paulo. Considerando que a cidade é uma das 10 cidades mais populosas do planeta e está entre as 50 com o pior trânsito do mundo, é normal esperar que ela se encontre entre as cidades mais poluídas. Entretanto, a capital paulista não aparece nem entre as 1500 cidades mais poluídas. A participação do etanol com mais de 40% da matriz de combustíveis de carros leves é um fator importante desta equação positiva para o meio ambiente e para a sociedade”, explica.

Vantagens do etanol

O etanol é um biocombustível produzido a partir da cana-de-açúcar, milho e outras matérias-primas renováveis. Esse combustível é amplamente utilizado no Brasil e em outros países do mundo como uma alternativa à gasolina, podendo ser vantajoso em muitos quesitos.

Além da vantagem do combustível ser fabricado a partir de matérias-primas renováveis, a sustentabilidade do etanol chama a atenção de muitos consumidores. O biocombustível contribui para a redução da emissão de gases poluentes no planeta. Isso significa que ao fazer uma comparação com a gasolina, o etanol emite menos dióxido de carbono e outros gases de efeito estufa que contribuem para o aquecimento global.

Outra vantagem do etanol é sua capacidade de promover a independência energética do país, já que o Brasil é um dos grandes produtores mundiais do biocombustível. Como já dito anteriormente, o etanol é produzido a partir de matérias-primas renováveis, ou seja, ele não está sujeito às flutuações do preço do petróleo no mercado internacional, tornando-se uma alternativa mais previsível em termos de preços.