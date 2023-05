Gracie Hunt está linda abraçando o equipamento de ginástica enquanto explica o que usa para ficar em forma

Tele Filha do dono do Kansas City Chiefs, Gracie Hunt, mais uma vez exibiu seu incrível corpo esportivo nas redes sociais. O loira bombástica de 24 anos, que afirma saber ‘mais sobre futebol e futebol do que a maioria dos caras’ em sua conta do Instagram, impressionou os fãs ao mostrar seus itens essenciais para o condicionamento físico.

‘Hoje é o Dia Nacional do Foam Roller – algo que celebro todos os dias! Aqui estão alguns dos meus ESSENCIAIS de condicionamento físico! Espero que você os ame tanto quanto eu!’ foi a legenda do post dela.

No vídeo compartilhado pela ex-Miss Kansas, ela listou todas as várias peças de kit que ela não pode ficar sem. Para aqueles que desejam ter um corpo como Hunt, talvez os seguintes itens possam ser um bom começo:

Jaqueta e calça de yoga: @lululemon

Bebida Energética + Vitamina: @swayenergydrink

Porta-hidratação: @stanley_brand

Cinto de corrida: MoKo Sports Running Belt

Fones de ouvido: @shokzusa

Tons: óculos de sol Smith Bobcat

Fitness + rastreador de saúde: @whoop 4.0

Assista: @garmin Felix 6s Pro Solar @garminrunning

Rolo: @rollrecovery R8

Pulseiras com peso: @bala

Rolo de espuma: @therabody wave series wave duo

TheraGun Mini: @therabody

Sistema EMS Therabody: @therabody

Os seguidores mais uma vez se reuniram nos comentários para elogiar seu visual e mensagens motivacionais de fitness. ‘Matando tudo com Sway’, comentou um fã. ‘Droga quando ir para a academia parece bom demais’, disse outro.