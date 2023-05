Grande Notícia para Motoristas do País que Usam Diesel

Os motoristas do Brasil acabaram de receber uma ótima notícia. De acordo com a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o óleo diesel ficou mais barato no país pela 11ª semana consecutiva.

Significa dizer que a última vez que o preço médio do combustível subiu no país foi no final de janeiro, ou seja, há quase três meses. De lá para cá, os condutores que utilizam diesel não tiveram mais preocupação com o seu encarecimento do combustível.

Embora a notícia seja bastante positiva, ela não se estende à gasolina e ao etanol. Isso porque, o valor da gasolina se manteve estável, após duas semanas de alta, enquanto o etanol registrou o segundo aumento seguido nos postos de combustíveis.

Em resumo, a gasolina e o etanol chegaram a ficar bem mais caros no país no início de março. Isso aconteceu devido à retomada da cobrança do PIS/Cofins sobre estes combustíveis.

A saber, o Governo Federal publicou uma Medida Provisória (MP) em 2 de janeiro para manter zeradas as alíquotas de diversos impostos sobre os combustíveis. Essa medida havia sido adotada pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, e permaneceu no governo Lula.

Contudo, a isenção sobre os impostos durou apenas dois meses para a gasolina e o etanol, chegando ao fim no dia 28 de fevereiro. Isso explica a forte alta que estes combustíveis tiveram no início de março. Os preços da gasolina e do etanol se encontram em nível elevado no país até hoje.

Por outro lado, a desoneração do PIS/Confins sobre diesel, biodiesel e gás liquefeito de petróleo (GLP), o famoso gás de cozinha, vai seguir até 31 de dezembro. Isso quer dizer que os consumidores que utilizam estes combustíveis deverão ficar mais aliviados ao longo do ano.

Diesel fica mais barato pela 11ª semana

Os condutores do país que utilizam óleo diesel estão comemorando os preços das últimas semanas. Em suma, o combustível mais usado pelos brasileiros ficou mais barato pela 11ª semana consecutiva.

Neste levantamento da ANP, o preço médio do litro do diesel caiu 0,69%, passando de R$ 5,83 para R$ 5,79. Mesmo que a queda tenha sido de apenas quatro centavos, os motoristas devem ter ficado aliviados, já que é melhor qualquer recuo do que um aumento.

Nas últimas 11 semanas, o preço do diesel caiu 9,4% no país. Em valores reais, a redução foi de 60 centavos no período, uma vez que o combustível estava sendo comercializado a R$ 6,39 nos postos na semana de 29 de janeiro a 4 de fevereiro.

Na última semana de 2022, o diesel estava custando, em média, R$ 6,38 no país. Isso mostra que o preço do combustível se manteve praticamente estável em janeiro, com o valor subindo apenas um centavo no país.

Contudo, entre fevereiro e abril, os valores caíram gradativamente, aliviando o bolso dos motoristas. Vale destacar que a ANP pesquisa os preços em mais de cinco mil postos do país. Assim, faz uma média dos valores nacionais, bem como por região brasileira e unidade federativa (UF).

Preços do diesel nas regiões brasileiras



Você também pode gostar:

Na semana passada, o óleo diesel ficou mais barato em todas as regiões brasileiras: Centro-Oeste (-1,17%), Nordeste (-0,87%), Sudeste (-0,52%), Sul (-0,35%) e Norte (-0,16%).

Com o acréscimo desses resultados, os preços médios do diesel nas regiões brasileiras foram o seguinte:

Norte: R$ 6,12;

R$ 6,12; Centro-Oeste: R$ 5,91;

R$ 5,91; Sudeste: R$ 5,78;

R$ 5,78; Nordeste: R$ 5,71;

R$ 5,71; Sul: R$ 5,68.

A título de comparação, o preço médio de produção e importação, sem tributos, foi bem menor em todas as regiões. Os valores variaram entre R$ 3,37, no Nordeste, e R$ 3,78, no Norte.

Em outras palavras, os consumidores pagam bem mais caro para abastecerem seus veículos no país. Acontece que existem outras variáveis que impactam os valores dos combustíveis nas bombas.

Neste caso, destacam-se os impostos, taxas, margem de lucro e custo com a mão de obra.

Estados com o diesel mais caro do país

No Norte do Brasil, apenas um estado comercializou o óleo diesel a um preço inferior à taxa nacional (R$ 5,79). Em síntese, o valor médio do litro do combustível foi de R$ 5,60 no Tocantins na semana passada.

Entretanto, os seis estados restantes tiveram valores superiores à média nacional, e isso explica o fato de a região ter o maior preço médio do país.

Da mesma forma, apenas uma UF do Centro-Oeste comercializou o diesel a um valor inferior ao preço médio nacional, enquanto as demais tiveram valores mais elevados.

Contudo, o Norte teve o maior preço regional porque os valores do combustível foram bem mais altos nos estados desta região.

Confira abaixo os estados que tiveram os preços mais elevados do diesel na semana passada:

Roraima: R$ 6,99;

R$ 6,99; Acre: R$ 6,67;

R$ 6,67; Amazonas: R$ 6,39;

R$ 6,39; Rondônia: R$ 6,38;

R$ 6,38; Amapá: R$ 6,26;

R$ 6,26; Pará: R$ 6,22.

Em resumo, os maiores preços médios do país vieram de estados do Norte, que dominaram o top 6. Isso explica a posição que a região ocupou no ranking nacional. Por outro lado, os locais que comercializaram o diesel com os menores valores do país foram:

Pernambuco: R$ 5,40;

R$ 5,40; Paraná: R$ 5,60;

R$ 5,60; Tocantins: R$ 5,60;

R$ 5,60; Espírito Santo: R$ 5,67;

R$ 5,67; Paraíba: R$ 5,71;

R$ 5,71; Maranhão: R$ 5,72;

R$ 5,72; Rio Grande do Sul: R$ 5,72.