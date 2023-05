Grande Prêmio da Emilia Romagna cancelado devido a inundações devastadoras no norte da Itália

To fim de semana dele Grande Prêmio Emilia-Romagna no norte da Itália foi cancelado quarta-feira por causa de inundações mortais na região.

Fórmula Um disse que tomou a decisão por razões de segurança e para evitar qualquer ônus extra para os serviços de emergência, após consultar figuras políticas italianas.

“A decisão foi tomada porque não é possível realizar o evento com segurança para nossos torcedores, equipes e nosso pessoal e é a coisa certa e responsável a se fazer diante da situação enfrentada pelas cidades da região”, F1 disse em comunicado. “Não seria correto pressionar ainda mais as autoridades locais e os serviços de emergência neste momento difícil.”

O pessoal da Fórmula 1 havia sido instruído a ficar longe da pista depois que as enchentes afetaram grande parte da região de Emilia-Romagna. Alguns moradores da cidade vizinha de Imola foram avisados ​​para se mudarem para andares mais altos de suas casas. O rio Santerno corre ao lado da pista.

Mateus Salvinio ministro da infraestrutura do governo da Itália, havia pedido o cancelamento da corrida para favorecer o fluxo de recursos e ajuda às áreas mais atingidas pelas enchentes.

É a segunda corrida do calendário de 2023 a ser cancelada. O Grande Prêmio da China estava marcado para abril, mas foi cancelado em dezembro em meio a preocupações com restrições relacionadas à pandemia.

Se o Grande Prêmio da Emilia-Romagna não for remarcado – algo que parece improvável dado o calendário lotado da F1 – a temporada terá 22 corridas, o mesmo do ano passado, em vez de estabelecer um recorde para a maioria das corridas da F1 em um ano com 23.

O AlphaTauri A equipe, que tem sede nas proximidades de Faenza e é a equipe mais próxima do circuito, fez um apelo por doações para ajudar a população local na quarta-feira.

“Infelizmente, nossa cidade de Faenza voltou a sofrer chuvas significativas e inundações subsequentes”, disse a equipe no Twitter.

O GP da Emilia-Romagna deveria ser o início de três semanas de corridas consecutivas. O Grande Prêmio de Mônaco é no dia 28 de maio e o GP da Espanha uma semana depois.