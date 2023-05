Grande virada: os Panthers eliminam os Bruins que fizeram história nos playoffs da NHL

Brandon Montour empatou faltando 1 minuto para o fim do tempo regulamentar, e Carter Verhaeghe marcou o gol da vitória às 8:35 da prorrogação para liderar o Florida Panthers a uma vitória por 4-3 no jogo 7 na noite de domingo e elimine o recorde Boston Bruins das eliminatórias.

Sergei Bobrovsky fez 28 defesas como o Panteras venceu três seguidas depois de ficar para trás por 3-1 na série para avançar na pós-temporada apenas pela segunda vez desde que chegou ao Final da Copa Stanley em 1996. Eles enfrentarão o Toronto Maple Leafs no segundo turno.

Bruins estavam em posição de vencer

Boston recuperou de uma desvantagem de dois gols para assumir uma vantagem de 3-2, mas Flórida puxou Bobrovsky para um empurrão final e Montour empatou com seu segundo no jogo. Verhaeghe venceu em um chute de pulso do círculo de confronto direto que passou por baixo do travessão.

Isso eliminou o Bruinsque definiu NHL recordes com 65 vitórias e 135 pontos na temporada regular, mas se tornam o segundo Troféu dos Presidentes vencedor em cinco anos para perder na primeira rodada.

Sam Reinhart também marcou pela Flórida. Os Bruins não haviam perdido três jogos consecutivos em toda a temporada.

A aposta do goleiro de Boston não compensa em uma derrota desgostosa

David Krejci e Tyler Bertuzzi marcou depois que Boston ficou para trás por 2-0, e Para David Pastr deu aos Bruins sua única vantagem no jogo com um gol de power-play aos 55 segundos do terceiro período. Jeremy Swaymanfazendo seu primeiro início de série como substituto do provável vencedor do Troféu Vezina Linus Ullmarkparou 32 tiros.

Bergeron agradece aos torcedores após a derrota agonizante

O jogo pode ser o último do capitão dos Bruins Patrice Bergeron, o cinco vezes vencedor do Troféu Selke, que previu a aposentadoria no ano passado, mas optou por voltar. Ele foi o último jogador do Boston no gelo.