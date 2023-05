GRANDE VITÓRIA: IPVA Finalmente Sairá do Papel

Hoje passaremos algumas informações para você saber quem vai ter IPVA zero em 2024.

Como todos sabem, anualmente os proprietários de veículos automotivos precisam se preocupar com o pagamento do IPVA, e por isso, ficam de olho em todas as novidades e regras sobre o tributo.

Pensando nisso, nós separamos algumas das principais informações sobre o imposto para te passar, além disso, ainda contaremos tudo sobre quem poderá ficar com o IPVA zerado no ano de 2024.

Neste sentido, se você ficou interessado e quer saber mais sobre esse assunto, continue nos acompanhando”

O que é o IPVA?

O IPVA é uma sigla que significa Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Ele é um tributo obrigatório que deve pagar anualmente por todos os proprietários de veículos automotores.

O valor do imposto é determinado conforme o valor venal do veículo, ou seja, o valor que ele tem no mercado. Ademais, cada estado do Brasil tem a liberdade de estipular uma alíquota diferente para o imposto.

Por isso, o valor do IPVA varia conforme o estado no qual o veículo está registrado. O objetivo é arrecadar recursos para o estado destinados a investimentos em áreas como saúde, educação e segurança pública.

No mais, é importante destacar que o não pagamento do tributo pode resultar em multas, apreensão do veículo e até mesmo a perda da propriedade do mesmo.

Para realizar o pagamento do IPVA, o proprietário do veículo deve ficar atento às datas de vencimento, as quais são geralmente divulgadas pelos órgãos responsáveis de cada estado.

Cabe salientar que é possível pagar a dívida em cota única, com desconto, ou parcelar em até três vezes, mas vale lembrar que é importante ficar em dia com o imposto para evitar problemas futuros.

Quem precisa pagar o IPVA em 2023?

O tributo precisa ser pago todos os anos pelos proprietários de veículos. O IPVA é estadual e cada estado brasileiro possui sua própria legislação, assim como sua própria tabela de valores e prazos de pagamento.

Os proprietários de carros, motocicletas, caminhões, ônibus, entre outros tipos de veículos, precisam quitar o imposto. No entanto, existem algumas exceções, como veículos utilizados para atividades agrícolas, transporte escolar e veículos de entidades filantrópicas.



Você também pode gostar:

O não pagamento do IPVA pode gerar multas e juros, além de impedir a realização de serviços como licenciamento e transferência de propriedade do veículo. Vale ressaltar que mesmo que o veículo esteja parado, sem uso, é necessário pagar o imposto.

Para saber qual é o valor do tributo do seu veículo e quando é o prazo de pagamento, basta consultar a tabela de valores divulgada pelo Detran do seu estado. Lembre-se: estar em dia com o IPVA é uma obrigação do proprietário do veículo.

Quem vai ter IPVA zero em 2024?

Como citado anteriormente, existem alguns casos em que os veículos são isentos do tributo, isto é, que o IPVA é zerado. Se enquadram neste contexto, por exemplo, veículos com mais de 15 anos de fabricação.

Do mesmo modo, a partir do próximo ano, outro tipo de automóvel também terá o IPVA zero: os veículos a gás. Assim, os proprietários de veículos que utilizam gás veicular como combustível poderão ter o seu imposto zerado em alguns estados do Brasil a partir de 2024.

A medida, que o Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) aprovou, ainda precisa passar pela regulamentação dos estados para entrar em vigor. A proposta é uma maneira de incentivar a troca de combustíveis fósseis pelos combustíveis alternativos, como o gás natural veicular (GNV), o etanol e a eletricidade.

Além disso, a medida tem como finalidade reduzir a emissão de poluentes na atmosfera e ajudar a combater o aquecimento global. Dessa forma, mantendo o país no projeto de um futuro sustentável tão debatido pelas principais organizações mundiais.

Por conseguinte, a medida só impactará os proprietários de veículos a gás a partir de 2024, devido ao prazo para os estados se adaptem. No mais, é importante lembrar que a medida não vale para proprietários de outros veículos, como os movidos a gasolina, álcool ou eletricidade.

Em resumo, a proposta de zerar o IPVA para proprietários de veículos movidos a gás pode ser uma iniciativa positiva para incentivar o uso de combustíveis menos poluentes e contribuir para a preservação do meio ambiente.

Agora que você já sabe tudo sobre o IPVA e quem terá o tributo zerado em 2024. Fique de olho nas próximas notícias para saber quando a nova medida começará a valer!