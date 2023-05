Grande Vitória para Mães de Todo o Brasil no Bolsa Família em Junho

Os pagamentos do Bolsa Família referentes ao mês de maio ainda não foram oficialmente concluídos pelo Governo Federal, mas muitas pessoas já estão de olho no que pode acontecer a partir da próxima liberação. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social, alguns pontos já podem ser adiantados para os usuários do benefício social.

A grande novidade é que para o mês de junho, os valores dos pagamentos do programa Bolsa Família serão elevados mais uma vez. Contudo, a elevação não será válida para todos os usuários. Conforme as informações do Ministério do Desenvolvimento Social, apenas alguns grupos de beneficiários poderão receber um saldo adicional.

Trata-se do bônus de R$ 50, que será pago juntamente com os repasses regulares de junho. De acordo com o Governo Federal, poderão receber o saldo, os seguintes grupos:

Crianças, jovens e adolescentes com idade entre sete e 18 anos;

Mulheres grávidas;

Mulheres lactantes.

Não será preciso solicitar o pagamento deste adicional de R$ 50. Se você está dentro do sistema do Bolsa Família e possui dentro da sua casa alguma pessoa que se enquadra nestas especificações citadas acima, então o benefício adicional será pago de maneira automática juntamente com o repasse regular de junho.

É necessário lembrar que as informações sobre a família do usuário precisam estar atualizadas no sistema do Cadúnico. É através desta lista que o Governo Federal vai conseguir entender quem são as famílias que possuem integrantes que se encaixam dentro deste sistema de pagamentos do benefício social.

Também é importante notar que uma mesma família poderá receber mais de um adicional de R$ 50. Desde que mais de um integrante esteja dentro das especificações citadas acima, esta determinada conta vai poder receber um valor maior no seu adicional. Neste caso, também não será preciso realizar nenhum tipo de solicitação.

Adicional de R$ 150

O adicional de R$ 50 que vai começar a ser pago no mês de junho vai se juntar ao adicional de R$ 150 que está sendo pago desde o início de março. O primeiro bônus está sendo pago para as famílias que possuem filhos com idade entre zero e seis anos.

No final das contas, o Governo Federal vai fazer três pagamentos base no próximo mês de junho. São eles:



Pagamento regular de R$ 600;

Pagamento do adicional de R$ 150 por filhos menores de seis anos;

Pagamento do adicional de R$ 50 por filhos com idade entre sete e 18 anos, grávidas e lactantes.

Valor do Bolsa Família tende a subir

Com a decisão, uma mesma família poderá ter um aumento considerável de valor de recebimento do Bolsa Família a partir de junho. Imagine, por exemplo a seguinte composição familiar.

Homem de 40 anos;

Mulher de 30 anos grávida;

filho de 9 anos;

filha de 3 anos.

Neste caso, a família do nosso exemplo vai receber o seguinte valor em junho:

R$ 600 regulares (pago à todas as famílias);

Adicional de R$ 50 pela mulher grávida;

Adicional de R$ 50 pelo filho entre sete e 18 anos;

Adicional de R$ 150 pela filha menor de seis anos.

Na prática, esta família do nosso exemplo vai receber o valor de R$ 850 no próximo mês de junho. Agora imagine que esta mesma família recebe uma prima distante em sua casa e a registra no Cadúnico como uma integrante da casa. Veja como ficaria.

Homem de 40 anos;

Mulher de 30 anos grávida;

filho de 15 anos;

filha de 3 anos.

prima de 22 anos.

Neste caso, estamos falando de cinco integrantes, e a partir daí eles não ganham mais R$ 600 regulares, e sim R$ 710. Isso ocorre porque cada integrante recebe um pagamento de R$ 142. Esta regra, no entanto, vale apenas para famílias com cinco ou mais integrantes. Veja como ficaria a situação:

R$ 710 regulares (pago à todas as famílias com cinco integrantes);

Adicional de R$ 50 pela mulher grávida;

Adicional de R$ 50 pelo filho entre sete e 18 anos;

Adicional de R$ 150 pela filha menor de seis anos.

Na prática, a família do nosso exemplo receberia R$ 960 no próximo mês de junho.