Grande Vitória para os Brasileiros: Dívidas de Até R$5 Mil São Expostas e Pegam Todos de Surpresa

O endividamento é um problema comum em muitos lares brasileiros, e infelizmente pode ser um ciclo vicioso difícil de quebrar. Felizmente, existem programas que podem ajudar a fornecer uma solução eficaz para esse problema, como o Programa Desenrola.

O Programa Desenrola é importante para quem está endividado

O Programa Desenrola, pode ser uma ferramenta importante para aqueles que estão endividados. O objetivo do programa é ajudar os cidadãos que estão em dívida a sair dessa situação por meio de uma série de medidas, como renegociação de dívidas, educação financeira e orientação jurídica.

Proposta

A proposta é que a plataforma do Desenrola Brasil centralize credores e instituições financeiras em um único site ou aplicativo. Este instrumento deve estar sob o controle de agências de crédito como Serasa e SPC.

Desta forma, o consumidor poderá consultar sua dívida, inserir seu CPF e enviar um pedido de negociação. As empresas podem apresentar propostas de pagamento e os acordos podem ser feitos no próprio instrumento.

Garantia

O governo vai criar um fundo de garantia operacional de R$ 10 bilhões para cobrir possíveis inadimplências no refinanciamento do Desenrola Brasil. Dessa forma, reduzindo o risco para as empresas, as taxas de juros devem ser menores. No entanto, isso só valerá para famílias com renda de até dois salários mínimos.

A partir deste valor, o fundo deixará de ser coberto, e neste caso as taxas de juros tendem a ser um pouco mais altas, pois o risco de não recebimento do valor refinanciado será maior para as empresas que aderirem ao programa.

Administração financeira pessoal

Além disso, o programa Desenrola oferece aulas de educação financeira para ajudar as pessoas a entender melhor como administrar suas finanças e evitar dívidas futuras. Os participantes também têm acesso a serviços jurídicos para ajudar a resolver questões legais relacionadas à dívida.

Como o Programa Desenrola pode ajudar os devedores?

O programa Desenrola pode ser uma ferramenta valiosa para devedores por diversos motivos.

Primeiro, fornece acesso a aconselhamento financeiro gratuito e personalizado para ajudar as pessoas no melhor entendimento de sua situação financeira e desenvolver um plano para se livrar das dívidas. Isso pode ser especialmente útil para aqueles que não sabem por onde começar ou se sentem sobrecarregados com suas dívidas.



Negocie direto com credores

Além disso, o programa Desenrola oferece a possibilidade de renegociar dívidas diretamente com os credores, o que pode levar a um negócio melhor e mais acessível para os participantes. Isso pode ajudar a reduzir o estresse e a ansiedade relacionados à dívida e fornecer um caminho possível para o alívio da dívida.

Diminuição da inadimplência

Em resumo, o programa Desenrola pode ser uma ferramenta importante para os devedores que estão tentando sair dessa situação.

Uma vez que ao fornecer acesso gratuito a aconselhamento financeiro, renegociação de dívidas e educação financeira, o programa pode ajudar os participantes a se livrarem das dívidas e evitar contraí-las no futuro.

Inicialmente, o Desenrola atingirá pessoas com renda de dois salários mínimos, cerca de R$ 2.600 mensais, e com dívidas de até R$ 5 mil.

Educação financeira

Assim sendo, uma maneira pela qual o Programa Desenrola pode ajudar a diminuir a inadimplência é por meio da educação financeira. Ao ensinar aos participantes como gerenciar melhor suas finanças e evitar dívidas desnecessárias, o programa pode ajudar a reduzir a probabilidade de inadimplência no futuro.

No geral, o Programa Desenrola é uma ferramenta valiosa para ajudar a diminuir a inadimplência no Brasil, fornecendo orientação financeira e recursos para aqueles que lutam com dívidas.

Ao oferecer educação financeira e renegociação de dívidas, o programa pode ajudar a reduzir o estresse financeiro e ajudar os participantes a tomar medidas concretas para sair da dívida e evitar a inadimplência no futuro.