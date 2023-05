Grávida, Rihanna posa de lingerie preta para comemorar quinto aniversário da marca

On quinta-feira, Rihanna comemorou o quinto aniversário de sua linha de lingerie, Savage X Fenty, postando uma série de fotos reveladoras no Instagram.

Nas imagens, ela pode ser vista vestindo uma lingerie preta da própria marca e posando em frente a uma impressora enquanto os papéis voam por todos os lados.

A nova mansão de US$ 21 milhões de Rihanna vai te surpreender… ela pertencia a Mathew Perry!

A legenda dela para o post foi: “Está dando… ligue para o RH!! #5yearsofSAVAGEX.”

Rihanna atualmente está esperando seu segundo filho com o namorado A$AP Rockye nas fotos ela mostra sua barriga nua.

Grávida, Rihanna está mais feliz do que nunca

“Ela adora ser mãe, então é aqui que está a mente dela no momento”, disse uma fonte à People em fevereiro.

“Ela está mais feliz do que nunca.”

Ela já havia estreado sua segunda gravidez no show do intervalo do Super Bowl de 2023 e também no Met Gala no início deste mês, onde ela usava uma roupa Valentino toda branca.

Enquanto isso, Rochoso também estava no Met Gala e estava vestido com uma roupa de cortesia da Gucci. Seu conjunto incluía uma saia xadrez, jeans bordados, uma camisa de botão e uma gravata preta e casaco.

Rihanna continua a fazer ondas tanto na indústria da música quanto como uma empresária de sucesso com sua linha de lingerie Savage X Fenty.