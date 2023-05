Gregg Popovich e Wembanyama: o novo casal poderoso da NBA

Tele é o técnico mais antigo da NBA. A mais nova estrela da NBA.

Em um instante, a sorte do incentivo de São Antônio mudou em grande forma. Victor Wembanyama está a caminho da NBA, e treinador conquista liderança em Gregg Popovich estará esperando por ele.

A combinação certa de bolas de pingue-pongue – 14, 5, 8 e 2 foram as vencedoras – deu aos Spurs a vitória na loteria na noite de terça-feira, o que significa que eles terão a escolha número 1 em 22 de junho. ganhou o O animal sorteios, e que quatro anos perdendo de uma forma que nunca havia acontecido sob Popovich valeu a pena.

Pop e Wemby. Um conhecedor de vinhos de 74 anos que é um dos melhores treinadores de basquete do mundo e um supertalento de 19 anos que vem da terra onde alguns dos melhores vinhos são feitos.

A NBA tem uma nova dupla dinâmica.

“Quando você fala sobre talentos geracionais, muitas vezes está além de apenas sua capacidade de fazer um arremesso ou sua capacidade de pular ou sua capacidade de colocar a bola no chão”, disse o gerente geral do Spurs Brian Wright disse. “São todos os pequenos detalhes que fazem com que seja ótimo, tornando-se ótimo. E, como estudamos Victor, ele é muito aprofundado em tudo o que faz, seja na quadra, seja no treinamento ou nas coisas que ele faz. para fora da quadra.”

Se o Wembanyama de 2,10 metros trouxer sua atual rotina de aquecimento para a NBA, será como nenhuma outra. Ele fica descalço na quadra provavelmente por uns bons 15 ou 20 minutos, alongando e fazendo várias outras coisas para preparar os pés. Há também algumas coisas muito específicas de manuseio de bola e passes que ele gosta de fazer. Não são apenas alguns arremessos, algumas enterradas, algumas cestas de 3 e ir jogar. Há um plano e uma razão para tudo.

Popovich vai adorar isso. Ele sabe que Wembanyama foi ensinado da maneira certa; o garoto passou o ano passado jogando pelo ícone dos Spurs Tony Parkerna França, e está passando esta temporada sendo treinado por Vincent Collet. É alguém contra quem Popovich treinou com os EUA na Copa do Mundo de 2019 e nas Olimpíadas de Tóquio. Popovich elogia Collet, sem esconder seu nível de respeito por ele.

Eles vão falar em breve sobre Wembanyama. Isso é certo. Pop mergulhará em saber tudo o que move o garoto, apenas para saber como reagirá a todas as situações que enfrentará com os Spurs na próxima temporada e além.

“Sua capacidade de se conectar e gastar tempo e saltar entre o desenvolvimento realmente detalhado de jogadores de basquete e o quadro maior de desenvolvimento de pessoas é tão impressionante”, disse o sócio-gerente do Spurs, Peter J. Holt. “Acho que não importa o que Pop faça, ele encontrará uma maneira de fazer isso porque está em seu coração. E estou animado para ver qual será a próxima fase dessa jornada.”

Este é um embaraço das riquezas da loteria para os Spurs. Sejamos claros: eles não estão devolvendo isso. Mas ganhar na loteria em 1987 e conquistar David Robinson foi grande, depois ganhar na loteria novamente em 1997 e conquistar Tim Duncan foi maior, e agora vem Wembanyama.

É grande. Quão grande, bem, essa história será contada nos próximos anos.

“Agora se torna real”, disse o ex-jogador da NBA Ian Mahinmi – um dos mais de 40 jogadores internacionais que Popovich teve durante sua gestão em San Antonio – durante a transmissão do jogo do Wembanyama na liga francesa na terça-feira. “Agora tudo se torna real.”

Popovich falou antes do último jogo da temporada dos Spurs sobre como, durante sua carreira, ele foi o “beneficiário da sorte ao máximo”.

Ele não está errado. E mais sorte chegou a San Antonio. Os Spurs não vencem uma série de playoffs desde 2017 e somaram 121-186 nas últimas quatro temporadas. Eles basicamente perderam mais jogos nos últimos quatro anos do que nos oito anos anteriores juntos.

A derrota termina agora, se Wembanyama tem algo a dizer sobre isso. Ele está vindo para a NBA com o objetivo de se tornar um superastro, um ícone, um campeão. E ele está prestes a se tornar a estrela da última – e talvez última – fase da carreira de Popovich.

“Hoje foi um bom dia”, tuitou Wembanyama após o sorteio.

Popovich não twitta, mas ele e todos os outros em San Antonio certamente se sentem da mesma forma. Depois de 60 derrotas nesta temporada, eles conseguiram a vitória que mais queriam.