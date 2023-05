Grendene Anuncia Novas Vagas de Emprego: Confira os Cargos Disponíveis!

A Grendene, uma das maiores empresas de calçados do Brasil, anunciou recentemente novas vagas de emprego disponíveis em diversas áreas e regiões do país. Com mais de 40 anos de história, a empresa é conhecida por sua cultura inovadora e compromisso com a sustentabilidade.

Grendene abre vagas de emprego pelo país

A Grendene oferece diversos benefícios aos seus colaboradores, como plano de saúde, vale-transporte, refeitório no local, programa de participação nos resultados, seguro de vida, entre outros. Além disso, a empresa busca oferecer um ambiente de trabalho colaborativo e inclusivo, onde todos possam se desenvolver e crescer profissionalmente. Confira abaixo algumas das vagas de emprego disponíveis:

Assistente de Recursos Humanos – Sobral/CE;







Analista de Marketing Digital – Farroupilha/RS;







Supervisor(a) de Produção – Teixeira de Freitas/BA;







Técnico(a) em Manutenção – Fortaleza/CE;







Coordenador(a) de Logística – Camaçari/BA;







Analista de Controladoria – Farroupilha/RS;







Analista de Desenvolvimento de Produto – Farroupilha/RS;







Assistente de PCP – Sobral/CE;







Técnico(a) em Segurança do Trabalho – Sobral/CE;







Assistente de Vendas – Nova Serrana/MG;







Analista de Comércio Exterior – Farroupilha/RS;







Supervisor(a) de Qualidade – Sobral/CE;







Analista de Planejamento Financeiro – Farroupilha/RS;







Analista de Sistemas – Farroupilha/RS.

Como se candidatar

Para se candidatar a uma das vagas disponíveis na Grendene, basta acessar o site 123empregos e buscar pela vaga desejada. É importante estar atento aos requisitos e responsabilidades de cada posição antes de se candidatar.

Sobre a empresa

A Grendene foi fundada em 1971, na cidade de Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Ao longo dos anos, a empresa se consolidou como uma das maiores fabricantes de calçados do Brasil, com presença em mais de 100 países ao redor do mundo. Em 2020, a Grendene foi eleita uma das empresas mais inovadoras do país pela revista Forbes Brasil.

Além de sua forte presença no mercado, a companhia também é conhecida por sua atuação em prol da sustentabilidade. A empresa utiliza materiais recicláveis em seus produtos e investe em tecnologias sustentáveis em suas fábricas, além de participar de iniciativas de responsabilidade social em diversas comunidades ao redor do país.

A Grendene acredita que seu sucesso se deve à sua cultura inovadora e compromisso com a qualidade e sustentabilidade. Se você se identifica com esses valores e busca uma oportunidade de crescimento profissional em uma empresa líder em seu segmento, não perca a chance de se candidatar a uma das vagas disponíveis.

