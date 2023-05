Grupo Bimbo Está Procurando Novos Talentos – Envie Seu Currículo Agora!

O Grupo Bimbo, fundado no México em 1945 e que hoje é líder mundial da indústria de panificação, está contratando novos funcionários no mercado brasileiro. Dito isso, antes mesmo de falar mais sobre a empresa, confira quais são os cargos disponíveis:

Instrutor de Capacitação – Gravataí – RS – Lojas / Shopping;

Inspetor de Qualidade – Gravataí – RS – Controle de Qualidade;

Oficial de Manutenção I – Inhaúma – Rio de Janeiro – RJ – Produção;

Motorista Entregador (CNH D) – Butantã/ Osasco – São Paulo – SP – Produção;

Motorista Entregador – Valinhos – SP – Distribuição;

Analista de Planejamento e Controle de Produção JR – Inhaúma – Rio de Janeiro – RJ – PCP;

Ajudante de Expedição – Inhaúma – Rio de Janeiro – RJ;

Ajudante de Produção – Mogi das Cruzes – SP – Produção;

Assistente Administrativo C – Inhaúma – Rio de Janeiro – RJ – Departamento Pessoal;

Eletromecânico I – Gravataí – RS – Manutenção em Geral;

Auxiliar Administrativo – São Gonçalo – RJ – Administração Geral;

Auxiliar de Limpeza – Inhaúma – Rio de Janeiro – RJ – Limpeza.

Mais sobre o Grupo Bimbo

Sobre o Grupo Bimbo, é interessante frisar que, com um portfólio de mais de 100 marcas de prestígio, produz em nível global mais de 10 mil tipos de produtos que diariamente fazem parte do seu dia a dia e de sua família.

No total, são mais de 130 mil colaboradores espalhados entre 32 países e em 4 diferentes continentes. Conta hoje com uma das mais extensas redes de distribuição do mundo, superando mais de 52 mil rotas de vendas.

Por fim, chegou ao Brasil em 2001 e, desde então, faz parte da família brasileira por meio das marcas: Pullman, Plus Vita, Ana Maria, Nutrella, Crocantissímo e Rap10, fazendo a alegria de muitos lares brasileiros.

Como entrar na empresa?

Agora que a lista de vagas já veio à tona, a candidatura ocorre de maneira fácil. Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos.

Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

