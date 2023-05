Grupo Brasanitas oferece oportunidades em várias cidades.

O Grupo Brasanitas, especialista em facilities services e que oferece soluções integradas há 60 anos, está em busca de novos colaboradores em algumas cidades do país. Sendo assim, antes mesmo de falar mais sobre a companhia, veja quais são os cargos disponíveis na lista abaixo:

Auxiliar de Limpeza Hospitalar – São Caetano do Sul – SP – Higienização;

Auxiliar de Limpeza Hospitalar – Santo André – SP – Limpeza;

Operador de Balancim com NR35 – Vila Olímpia – São Paulo – SP – Higienização;

Líder de Limpeza Hospitalar (Laboratório) – São Paulo – SP – Higienização;

Auxiliar de Limpeza – Zona Sul – São Paulo – SP – Higienização;

Copeira Hospitalar (Laboratório) – São Paulo – SP – Governança;

Meio Oficial de Manutenção – Manaus – AM – Manutenção em Geral;

Auxiliar Mecânico – Refrigeração – Trindade – GO – Engenharia Civil;

Auxiliar Mecânico – Refrigeração – Goiânia – GO – Engenharia Civil;

Meio Oficial de Manutenção – Rio de Janeiro – RJ – Engenharia Civil.

Mais sobre o Grupo Brasanitas

Sobre o Grupo Brasanitas, é importante ressaltar que trata-se de um grupo com mais de 60 anos de atuação, dedicado à prestação de facilities services, com um compromisso incondicional com seus clientes para alcançar a mais alta qualidade e eficiência nos serviços prestados.

Além disso, tem como missão atender às necessidades do mercado em serviços de facilities com qualidade, eficiência, transparência e compromisso para que seus clientes foquem em seus negócios, garantindo valor sustentável para clientes, colaboradores e acionistas.

Por fim, o Grupo Brasanitas está presente em setores como indústrias, hospitais, laboratórios, shoppings centers, instituições de ensino, mineradoras e redes de varejo, oferecendo soluções em Higienização de Ambientes, Conservação de Áreas Verdes, Engenharia de Manutenção e Controle de Pragas.

Como se candidatar?

Agora que a lista de vagas já foi detalhada, a candidatura é feita de forma sossegada. Você precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Quer ficar sabendo de outras novidades referentes a empregos em solo brasileiro? Basta conferir diariamente o Notícias Concursos!