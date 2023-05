Grupo Coringa Está Oferecendo Oportunidades de Emprego no Nordeste; Confira!

O Grupo Coringa, indústria nordestina de alimentos referência na região, está procurando novos profissionais para compor o seu time. Sendo assim, antes mesmo de falar mais sobre a companhia, confira quais são os postos de trabalho disponíveis e suas respectivas localidades:

Analista de Comunicação e Publicidade – Arapiraca – AL – Efetivo;

Auxiliar de produção – Arapiraca – AL – Efetivo;

Auxiliar de Produção PCD – Arapiraca – AL – Efetivo;

Banco de talentos – Nordeste – Banco de talentos;

Promotor (a) de Vendas – Arapiraca – AL – Efetivo;

Promotor (a) – Recife – PE – Efetivo;

Reabastecedor – Arapiraca – AL – Efetivo.

Mais sobre a o Grupo Coringa

Sobre o Grupo Coringa, vale a pena frisar que estamos falando de uma empresa de alimentos que tem a missão de produzir e fornecer alimentos, com eficácia e economia de recursos para atender as necessidades da população de todas as classes sociais, de maneira técnica, precisa e com tecnologia de ponta.

Além de equipamentos de última geração, a principal preocupação do Grupo Coringa é o investimento em treinamento e bem-estar dos seus funcionários. A partir da sede administrativa em Arapiraca, são traçadas todas as estratégias de atuação para a conquista de novos mercados, investimentos em tecnologia industrial, informatização de operações, aquisição de matéria-prima, ações de marketing, comercialização e distribuição de produtos para as mais diversas regiões do país.

Hoje com mais de 53 anos, o Grupo Coringa atua com mais de 30 produtos entre eles: leite de coco, coco ralado, refresco, mingaus, arroz, amido de milho, flocos de arroz, milho para pipoca, canjiquinha, munguzá, creme de arroz, coloríficos, café, flocos de milho, batata frita, salgadinhos, entre outros.

Como se candidatar?

Agora que a lista de vagas já foi detalhada, a candidatura é feita de forma sossegada. Você precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos.

Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, local, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

