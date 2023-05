Grupo Fleury Anuncia Ampliação de Vagas de Emprego em Todo o País: Confira as Regiões Disponíveis

O Grupo Fleury, uma das maiores empresas de medicina diagnóstica e saúde do Brasil, anunciou recentemente a abertura de novas vagas de emprego em diversas áreas de atuação. A empresa, que tem como missão oferecer serviços de saúde de qualidade e excelência, está em busca de profissionais comprometidos e qualificados para integrar sua equipe.

Grupo Fleury abre novas oportunidades de emprego pelo país

Além de oferecer um ambiente de trabalho agradável e desafiador, o Grupo Fleury oferece aos seus colaboradores uma série de benefícios, como plano de saúde e odontológico, seguro de vida, vale-alimentação e refeição, auxílio-creche, previdência privada, entre outros. A empresa também investe no desenvolvimento profissional de seus funcionários, oferecendo treinamentos e programas de capacitação. Confira abaixo algumas das vagas de emprego disponíveis na companhia:

Analista de Recursos Humanos;







Assistente Administrativo;







Assistente de Atendimento ao Cliente;







Biomédico;







Enfermeiro;







Farmacêutico;







Médico Cardiologista;







Médico Neurologista;







Médico Radiologista;







Recepcionista;







Técnico de Enfermagem;







Técnico de Laboratório;







Técnico em Radiologia;







Tecnólogo em Radiologia.

Veja também: Coca-Cola abre mais de 100 novas vagas de emprego; veja as regiões

Como se candidatar

Os interessados em se candidatar às vagas de emprego do Grupo Fleury devem acessar o site 123empregos e buscar pela vaga desejada. É importante que o candidato leia atentamente os requisitos e responsabilidades da vaga antes de se candidatar. Para se candidatar, basta preencher o formulário com seus dados pessoais, profissionais e acadêmicos, e anexar seu currículo atualizado.

Sobre o Grupo Fleury

Fundado em 1926, o Grupo Fleury é uma empresa brasileira que atua no setor de medicina diagnóstica e saúde, oferecendo serviços de análises clínicas, diagnóstico por imagem, medicina genômica, vacinas, check-ups e serviços de apoio diagnóstico. A empresa tem mais de 10 mil colaboradores e está presente em diversas regiões do Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Paraná.

A companhia tem como missão oferecer serviços de saúde de qualidade e excelência, investindo constantemente em tecnologia e inovação para garantir a satisfação de seus clientes. A empresa também se preocupa com a sustentabilidade, tendo implantado uma série de medidas para minimizar seu impacto no meio ambiente e promover o desenvolvimento social e econômico das comunidades onde está presente.

Quer saber tudo sobre os empregos divulgados ao longo da semana? Atualize-se com o Notícias Concursos e receba em primeira mão as principais oportunidades do dia disponíveis em grandes empresas do país.