Grupo Moura Anuncia Oportunidades de Emprego em Todo o Brasil; Confira os Cargos Disponíveis

O Grupo Moura, referência em baterias, divulga vagas de emprego em todo o Brasil. Para preencher suas equipes, a empresa está em busca de novos talentos. O candidato pode se inscrever e concorrer às vagas abertas se seu perfil for dinâmico, trabalhar com ênfase em resultados, apresentar boas habilidades interpessoais, colaborar bem com os outros e buscar pela melhoria contínua. Confira todos os detalhes, abaixo.

Grupo Moura abre novas oportunidades de trabalho

O Grupo é uma das maiores referências do setor em que atua, pagando salários aos seus colaboradores de acordo com a média do mercado e proporcionando-lhes uma variedade de benefícios, entre eles: total pass, cesta básica, vale refeição, vale combustível, seguro de vida, plano odontológico e médico.

O Grupo Moura, fundado em 1957, é uma das maiores empresas de baterias no Brasil. A empresa atua na indústria automotiva, fabricando e comercializando baterias para diferentes veículos. Alguns exemplos de seus produtos são: Moura Inteligente, Moura Boat e Moura Clean Nano.

Hoje, novos cargos foram divulgados para fazer parte desse grande time; confira:

Auxiliares Técnicos – Pouso Alegre;







Auxiliares Técnicos de Baterias – Ponta Grossa;







Analista de Gestão de Pessoas – Barueri;







Analista de Compliance Pleno – Jaboatão dos Guararapes;







Consultor de Negócios – São Paulo;







Encarregado de Operações – Simões Filho.

Como se candidatar

As pessoas interessadas em trabalhar com o Grupo Moura devem utilizar o link 123empregos para enviar o currículo. O mesmo endereço pode ser usado para conferir todas as informações adicionais e oportunidades disponíveis.

Uma dica importante para ir bem em uma entrevista de emprego é pesquisar sobre a empresa e a posição antes da entrevista. Isso demonstra interesse e preparação por parte do candidato, além de ajudá-lo a formular perguntas pertinentes para fazer durante a entrevista.

