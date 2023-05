Grupo Ráscal Anuncia Abertura de Vagas em Quatro Cidades

O Grupo Ráscal, empresa que é conhecida por sua comida artesanal e fresca, está com algumas excelentes oportunidades de emprego disponíveis. Isto é, antes de falar mais sobre a rede que conta com restaurantes em SP, RJ e DF, confira a lista de cargos ofertados:

Ajudante de Cozinha – Alphaville – Barueri – SP – Cozinha;

Ajudante de Cozinha – Guarulhos – SP – Atendente / Recepção / Garçom;

Gerente de Restaurante – Grupo Ráscal – São Paulo – SP – Gastronomia;

Ajudante de Pizzaria – Zona Sul – São Paulo – SP – Cozinha;

Atendente de Fast Food – Paulista – São Paulo – SP – Gastronomia;

Atendente de Garçom – Guarulhos – SP – Recepção / Garçom;

Atendente Cozinha – Pinheiros – São Paulo – SP – Cozinha;

Cumim – Pinheiros – São Paulo – SP;

Auxiliar De Limpeza – Zona Sul – São Paulo – SP – Cozinha;

Cumim – Shopping Higienópolis – São Paulo – SP;

Atendente – Rio de Janeiro – RJ – Atendente / Recepção / Garçom.

Mais sobre o Ráscal

Sobre o Grupo Ráscal, é válido frisar que sua história começou há mais de 40 anos, em 1975, com um quiosque do Viena no Conjunto Nacional. Em 1994, a primeira loja do Ráscal foi inaugurada. Em 2007, então com cinco endereços do Ráscal, o Grupo vendeu o Viena.

Hoje, em 2022, o Grupo Ráscal tem 20 restaurantes e 6 marcas, é amplamente reconhecido por sua preocupação com a qualidade dos ingredientes, cuidado com a segurança alimentar e atendimento acolhedor.

Como enviar seu currículo?

Como a lista de vagas está acima, a candidatura ocorre de maneira fácil. Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos.



Você também pode gostar:

No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga (requisitos, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Gostou do conteúdo? Para ficar sabendo das melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil, é só acompanharmos semanalmente!