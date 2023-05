O prefeito Djalma Beltrão reuniu sua base de apoio da Câmara Municipal de Piaçabuçu na tarde desta quarta-feira, 24, para conversar sobre a conjuntura política piaçabuçuense. No cardápio da prosa política, não faltaram números, afirmações de apoio ao candidato à sucessão do prefeito Djalma Beltrão e a confirmação de união do grupo.

Os encontros promovidos pelo prefeito têm acontecido mensalmente para que o gestor possa ouvir dos vereadores as demandas vindas das ruas e os anseios do povo da cidade ribeirinha em relação as principais reivindicações ainda não resolvidas pela administração municipal.

Na história política de Piaçabuçu, Djalma Beltrão é o único prefeito até o momento que comandou os destinos do município por três mandatos. O prefeito que é do mesmo partido do Governador Paulo Dantas, já recebeu a garantia do apoio para o seu sucessor, tendo vivido dias de sono tranquilo com a união do grupo político e o trabalho de sua equipe que vem trazendo mais qualidade de vida ao povo de Piaçabuçu.