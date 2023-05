Guarda de segurança de Taylor Swift diz que foi fácil conseguir um show

O segurança que se tornou viral por ser um Swiftie disfarçado diz que foi um processo simples para fazer o trabalho funcionar Taylor Swift ‘s Eras Tour, mas ele admite que as coisas não saíram como ele planejou originalmente.

Davis Perrigocujo trabalho diário é contabilidade, juntou-se a nós na segunda-feira no “TMZ Live” e explicou que só precisava preencher um formulário para trabalhar como “segurança” no Nissan Stadium de Nashville para o show de Taylor – e até fez um teste trabalhando a Lucas Combs‘ concerto no mesmo local na semana anterior.