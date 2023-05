Guardiões da Galáxia Vol. 3″ dispara para US$ 48,2 milhões no dia de abertura, mira US$ 110-120 milhões no primeiro fim de semana

SA temporada de grandes sucessos de verão começou oficialmente com o lançamento de “Guardiões da Galáxia Vol. 3“. De acordo com analistas, o filme arrecadou aproximadamente US $ 48,2 milhões no dia da estreia, com US $ 17,5 milhões provenientes das prévias de quinta-feira. Embora os números domésticos da Disney ainda não tenham sido divulgados, espera-se que o filme ganhe entre US $ 110 milhões e US $ 120 milhões até domingo. , o que a tornaria a segunda maior abertura do ano, atrás apenas de “O filme Super Mario Bros.“. No entanto, fica atrás da estreia de $ 146,5 milhões de “Guardiões da Galáxia Vol. 2” em 2017.

O James GunnO filme dirigido por Rotten Tomatoes recebeu 67% de aprovação dos principais críticos, e Peter Debruge, o principal crítico de cinema da Variety, o considerou uma escolha do crítico. Ele elogiou a forma como Gunn brincou com a mortalidade dos personagens sem deixar de ser responsável e fiel aos laços estabelecidos entre eles.

O filme também recebeu uma nota “A” do Cinema Score, igualando a nota recebida por “Black Panther: Wakanda Forever” e superando lançamentos recentes da Marvel Studios como “Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania” e “Doutor Estranho no Multiverso da Loucura“.

Apesar de alguma decepção entre o público da Marvel desde o lançamento de “Vingadores Ultimato” em 2019, a resposta favorável dos compradores de ingressos da primeira rodada sugere que “Guardians Vol. 3” conquistou os corações dos fãs.

“Guardiões da Galáxia Vol. 3” marca o fim do tempo de Chris Pratt como Senhor das Estrelas e sua equipe de heróis interestelares interpretados por Zoe Saldaa, Dave Bautista, Pom Klementieff e Karen Gillan, bem como as vozes de Vin Diesel e Bradley Cooper. O filme investiga a história de Rocket Raccoon. passado trágico enquanto a equipe enfrenta o maligno Alto Evolucionário, interpretado por Chukwudi Iwuji.

Pratt vive um dos melhores momentos de sua carreira

É um ótimo fim de semana para Chris Pratt, pois ele também estrela “O filme Super Mario Bros.“que tem sido o líder de bilheteria doméstica por quatro fins de semana consecutivos. Embora finalmente esteja caindo para o segundo lugar neste fim de semana, ainda está projetado para ganhar US $ 18,5 milhões, o que elevaria seu total bruto doméstico para US $ 518 milhões, o maior dos ano até agora.

Outros filmes que também concorrem a uma vaga nas bilheterias incluem Warner Bros.’ “Ascensão Morta do Malque deve render US$ 1,6 milhão, e o da Lionsgate, “Você está aí Deus? Sou eu, Margareth“, que deve render US$ 3,2 milhões em seu segundo fim de semana. A comédia romântica da Sony”Amar de novo” está projetado para ganhar $ 2,6 milhões e está competindo contra “John Wick: Capítulo 4” para o quinto lugar.

No geral, “Guardiões da Galáxia Vol. 3” parece ter um forte começo para a temporada de grande sucesso de verão, com sua combinação de humor, ação e emoção recebendo críticas favoráveis ​​da crítica e do público.