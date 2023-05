Guardiola: City respeita muito o Real Madrid, é um desafio e vamos em frente

Pep Guardiola não sorri muito quando se senta diante da imprensa espanhola. O Cidade de Manchester O técnico, que está afastado da Espanha há uma década, se sente mais à vontade com os jornalistas locais. Primeiro em Bayern de Munique e nos últimos sete anos no City.

No entanto, ele não estava tão sério quanto há um ano, às vésperas da segunda mão no Estádio Santiago Bernabéu. Naquela época, a polêmica com Diego Simeone nas quartas-de-final e sua visita a Real Madrid‘s estádio elevou a tensão aos níveis mais altos.

Este ano, com o fator casa, ele estava mais tranquilo. Sem sorrisos, mas sem polêmica, pensando apenas em como derrotar seu inimigo na Europa.

Seu legado na cidade

“Meu legado já é excepcional. [We’ve been] aqui já muitas vezes, não somos burros de saber o quanto o amanhã é importante. Talvez o mais importante desde que estamos aqui. Digo aos jogadores, vivam, aproveitem o momento. Como somos afortunados. Está em nossas mãos, depende de nós, [we] não precisa fazer nada de excepcional. [We must] ser nós mesmos, dar tudo. Eu tenho um sentimento incrível sobre a equipe.”

Por que o Madrid é tão superior na Liga dos Campeões?

«Não sei, se soubesse tentaria copiar o método. Mas diria porque sempre tiveram jogadores de alto nível. Quando ganhámos com o Barcelona foi porque tínhamos jogadores de muito alto nível. “

Walker diz que o City está em dívida com os proprietários

“Você não precisa se pressionar tanto. Acho que os jogadores fizeram muito, embora pensem que não. Eles só precisam jogar uma partida de futebol. Eles sabem o quão bom é o Real Madrid e é uma benção estar aqui.”

Quem são os favoritos?

“Não sei, não posso dizer isso. Estamos nas eliminatórias a cada temporada e no final vence o time que merece. Na minha cabeça é jogar bem e convencer os torcedores de que não temos que fazer algo diferente. Temos a sensação de que estamos mais livres em casa e que jogamos mais relaxados. Se formos nós mesmos… Joguei dez semifinais e perdi sete. Conheço a sensação, mas há muitas coisas que você não pode controlar no mundo do futebol.”

A Liga dos Campeões

“É a realização de um sonho estar aqui. Ninguém garante que estaremos aqui, então assim que chegarmos vamos em frente. E estarmos juntos nos momentos complicados, porque vamos sofrer. Sei que a torcida estará conosco . Eles não vão nos deixar sozinhos. Nos momentos complicados eles estarão conosco.”

A atmosfera no Etihad

“Isso conta, mas na nossa frente está o Real Madrid, que vai fazer um grande jogo. Temos que melhorar na primeira mão, tentar levar mais bolas para o ataque. Temos muito respeito pelo Real Madrid, é um desafio, e vamos em frente.”