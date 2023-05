Guia de login do OTCHS em cvs/otchs/myorder Membros do Aetna Medicare (2023)

OTCHS é um programa sobre o qual você já deve ter ouvido falar se for um membro do Aetna Medicare. As soluções de saúde sem receita (OTCHS) permitem que os membros do Aetna Medicare comprem itens e produtos relacionados à saúde on-line por meio de um portal on-line. Este artigo se aprofundará nos membros do Aetna Medicare (cvs.com/otchs/myorder) – OTCHS Login, incluindo como se inscrever, quais produtos estão disponíveis e como usar o programa.

O que são os membros do Aetna Medicare – OTCHS Login?

Nos membros do Aetna Medicare – OTCHS Login, os membros podem comprar itens e produtos relacionados à saúde sem receita (OTC). Além de vitaminas e remédios para alergia, os membros podem comprar suprimentos de primeiros socorros com sua mesada OTC.

Certos planos do Aetna Medicare incluem um subsídio OTC. Com o programa OTCHS, os membros recebem uma certa quantia a cada trimestre que podem usar para comprar produtos de venda livre. Dependendo do plano específico, o valor em dólares varia.

Como me inscrevo para os membros do Aetna Medicare em cvs.com/otchs/myorder – OTCHS Login?

Você pode se inscrever no programa OTCHS se for um membro do Aetna Medicare seguindo estas etapas simples:

Visite o site da OTCHS: Acesse https://www.cvs.com/otchs/myorder e clique no botão “ Registro ” botão. Digite suas informações: Para acessar seus benefícios da Aetna, você precisará do seu número de ID do Medicare, que se encontra em seu cartão de associado. Além de sua data de nascimento e CEP, você também precisará inserir seu nome. Crie a sua conta aqui: Para começar, você precisará de um endereço de e-mail e uma senha. Confirme suas informações: Certifique-se de que seu endereço de entrega e número de telefone estão corretos. Escolha seus produtos: Depois de se inscrever e fazer login, você pode navegar pelos produtos disponíveis e selecionar aqueles que deseja comprar.

Quais produtos estão disponíveis através do Aetna Medicare Members – OTCHS Login?

Uma ampla gama de produtos está disponível através dos membros do Aetna Medicare (cvs.com/otchs/myorder) – OTCHS Login que pode ser adquirido com o subsídio OTC. Existem várias categorias de produtos disponíveis, incluindo:

Alívio para alergia, sinusite e resfriado

Saúde digestiva

Cuidados com os olhos e ouvidos

Suprimentos de primeiros socorros

Alívio da dor

Vitaminas e suplementos

E mais

Os produtos específicos disponíveis dependerão do seu plano e do valor trimestral em dólares que você recebeu.

Como faço para usar os membros do Aetna Medicare – OTCHS Login?

Não há dificuldade em usar os membros do Aetna Medicare (cvs.com/otchs/myorder) – OTCHS Login. Assim que você se registrar e fizer login, poderá navegar pelos produtos disponíveis e adicioná-los ao carrinho. Se você deseja usar seu limite OTC para a compra de seu pedido, você pode prosseguir para o processo de checkout e fazê-lo.

Você receberá os produtos diretamente em sua casa em poucos dias. No site da OTCHS, você também pode verificar o status do seu pedido.

Ao contrário do subsídio OTC, o subsídio OTC não acumula de um trimestre para o outro. No entanto, os fundos restantes serão perdidos se você não usar todos os seus subsídios em um trimestre.

Como fazer uso de seus benefícios OTCHS durante as compras

Usar o Login OTCHS para membros do Aetna Medicare tem várias vantagens. Aqui estão alguns dos benefícios:

Conveniência: Você pode solicitar produtos OTC qualificados on-line e enviá-los diretamente para sua casa sem visitar uma loja. Economia de custo: Itens relacionados à saúde podem ser adquiridos a um custo menor quando você usa o subsídio OTC. Fácil de usar: Bem, com um portal online simples e instruções claras, este programa é fácil de se inscrever e usar. Ampla gama de produtos: Se você precisar de vitaminas ou suprimentos de primeiros socorros, o programa OTCHS oferece uma ampla gama de produtos elegíveis. Benefícios para a saúde: Você pode melhorar sua saúde e bem-estar usando o subsídio OTC para comprar produtos relacionados à saúde.

Resumir | cvs.com/otchs/myorder

Em geral, os membros do Aetna Medicare – OTCHS Login podem oferecer aos membros economias e descontos valiosos em produtos e serviços relacionados à saúde. Seguindo as etapas simples para se inscrever e usar o programa, os membros podem aproveitar a ampla variedade de produtos elegíveis e aproveitar a comodidade de recebê-los diretamente em suas casas. Então, é isso que temos para você em página cvs.com/otchs/myorder. Esperamos que você ache este artigo útil. Para mais informações, comente abaixo e deixe-nos saber.

LEIA TAMBÉM: