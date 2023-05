Guia para Importar Produtos dos Estados Unidos para Venda

A importação de produtos dos Estados Unidos pode ser uma via lucrativa para empresas que buscam expandir suas operações de comércio eletrônico. Muitas lojas online usam essa tática para aumentar sua margem de lucro estocando produtos mais baratos. Por isso que hoje, nós indicaremos como fazer para importar produtos para venda dos Estados Unidos.

O consumidor de hoje, quer realizar as suas compras e ter seus produtos o mais rápido possível, e esta é a intenção de fornecer produtos importados diretamente no Brasil, onde a logística e a burocracia pode ser mais rápida e eficiente.

Os Estados Unidos, é um ótimo lugar para encontrar novos fornecedores devido ao seu grande mercado consumidor e preços acessíveis. Além disso, para novos proprietários de empresas que desejam começar com um pequeno volume de importação.

Neste artigo, observaremos os métodos mais eficazes de importação dos Estados Unidos e as categorias de produtos mais benéficas. Saiba mais sobre as restrições impostas a empresas e sites pelo governo dos Estados Unidos ao importar mercadorias.

Primeiros conhecimentos necessários para importar legalmente dos Estados Unidos

Em primeiro lugar, na importação legal dos EUA como pessoa jurídica deve determinar se o produto que você deseja importar requer uma licença de importação (LI). Para isso, acesse o site da Receita Federal e utilize o Simulador do Tratamento Tributário e Administrativo das Importações.

Dessa forma, caso o item em questão carece de licença, o requerimento da referida licença deverá ser apresentado à Receita Federal por meio do site Siscomex. Esta licença é o que é necessário para mercadorias estrangeiras entrarem legalmente no país.

Depois que os processos para importação foram determinados, o próximo passo é selecionar fornecedores confiáveis baseados nos EUA. Agora, mais do que antes, é crucial comprar e pesquisar sobre diferentes empresas.

Por fim, é importante pensar em questões como produto de qualidade e capacidade de produção. Para localizar fornecedores confiáveis, é possível participar de feiras internacionais e solicitar referências de empresas especializadas em comércio internacional.

Mercados online que disponibilizam fornecedores americanos e de todo o mundo

Existem vários mercados online que facilitam a importação de produtos americanos e a descoberta de fornecedores baseados nos EUA. Veja alguns dos mais importantes:

Alibaba: com ofertas de fornecedores de outros países também;

Amazon: possui vários fornecedores americanos, sendo considerado o maior e-commerce do mundo;

Global Sources: apresenta uma grande variedade de produtos americanos e de outros locais mundiais;

ThomasNet: voltada para peças e componentes industriais, além e equipamentos de manufatura, suprimentos entre outros. Oferece fornecedores americanos;

SaleHoo: faz a conexão entre fornecedores e varejistas. Possui produtos fornecidos pelos Estados Unidos além de outros países;

Wholesale Central: voltado para a comercialização de vestuário, acessórios, produtos eletrônicos além de outros produtos. Os fornecedores são americanos.

Lembre-se de que nem todos os vendedores desses sites enviam para o Brasil, por isso, verifique as políticas de cada fornecedor antes de realizar uma compra. Além disso, é preciso considerar os custos de envio e as datas de entrega estimadas, por ter a possibilidade de grande variação.

É preciso considerar também as diversas feiras internacionais e brasileiras especializadas na importação de mercadorias dos Estados Unidos. São empresas que valorizam o relacionamento próximo com seus fornecedores.

É possível também utilizar redes sociais como o LinkedIn para localizar fornecedores e estabelecer conexões comerciais.

Quais são os produtos mais importados dos Estados Unidos para o Brasil?

Os melhores tipos de produtos para importar dos Estados Unidos são:

Eletrônicos;

Roupas;

Acessórios;

Mercadorias decorativas;

Produtos cosméticos;

Suplementos alimentares.

Qual é a cota de importação dos Estados Unidos para entidades comerciais?

Primeiramente, o valor máximo de importação para pessoa jurídica é de U$ 3.000 por despacho, que inclui o custo do frete. Portanto, se os valores extrapolarem o limite, serão necessários realizarem serviços de despachante aduaneiro.

Produtos alfandegários e impostos especiais de consumo, como eletrônicos e bens domésticos, podem ser tributados em até 50% do valor da mercadoria. As empresas que fazem negócios no Brasil enfrentam diferentes impostos de importação em diferentes tipos de mercadorias. Já para bens como roupas e acessórios podem ser tributados em até 35%.

O valor da mercadoria, o custo do frete e o custo do seguro são fatores que devem ser considerados para determinar o imposto de importação devido ao Ministério da Economia.

Os proprietários que desejam aumentar suas vendas online podem fazer bem em considerar a importação de mercadorias dos Estados Unidos. Mas preste muita atenção aos impostos de importação e estabeleça um relacionamento comercial positivo com seus fornecedores antes de iniciar o processo de importação.

Por fim, seguir essas etapas irão ajudá-lo a importar com sucesso, mercadorias e aumentar seus lucros com a venda no mercado brasileiro.