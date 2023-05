Guia passo a passo (2023)

Nós, humanos, sempre cometemos erros bobos ao enviar e-mails. Seja um e-mail importante ou um acompanhamento casual, alguns erros comuns estão sempre presentes. Depois de enviar o e-mail, pensamos em excluí-lo ou começamos a procurar o botão de desfazer. Mas, na hora, fica tarde demais. Muitos usuários têm suas histórias em que cometeram um erro bobo ao enviar o e-mail. Ou eles não anexaram os anexos, ou há alguns erros de digitação, ou eles compartilharam informações confidenciais com as pessoas erradas.

Há muitos casos como este. Mas você sabia que pode recuperar um e-mail no Outlook? Existem muitas plataformas de e-mail e cada plataforma tem suas etapas para desfazer a mensagem. Estamos aqui com o guia onde listaremos o procedimento para Como recuperar um e-mail no Outlook. Portanto, se você está procurando o procedimento para recuperar um e-mail no Outlook, este guia será útil para você.

O que é Recuperar um e-mail?

Muitas vezes cometemos erros ao enviar e-mails para o destinatário. Mas podemos resolver facilmente esses problemas se o destinatário não tiver lido a mensagem. O Outlook oferece aos usuários um recurso por meio do qual eles poderão recuperar um e-mail pelo qual o destinatário não poderá ver aquela mensagem específica que o remetente enviou por engano.

Além disso, o Recall an Email permite que você o substitua por uma nova mensagem que será exibida ao destinatário depois de usá-lo. O Recall an Email é usado por muitos usuários no Outlook dentro da organização. Existem alguns requisitos que os usuários devem cumprir para usar o recurso Recuperar um e-mail sem problemas. Listamos os requisitos para Recuperar um e-mail abaixo, verifique-os.

Recuperar um e-mail: requisitos

O recurso Recuperar um e-mail não está disponível para todos os usuários do Outlook. Está disponível apenas para alguns dos usuários que estão no Outlook. Listamos os requisitos do Recall an Email abaixo, verifique-os.

Você e o destinatário devem ter a conta do Microsoft 365 ou do Microsoft Exchange na mesma organização.

As mensagens que a Proteção de Informações do Azure protege não serão recuperadas.

Você não consegue se lembrar de um e-mail que o destinatário abriu. No entanto, existem alguns critérios para isso.

Como recuperar um e-mail no Outlook: um guia passo a passo

Sabemos que você está animado com as etapas necessárias para o recurso Recuperar um e-mail. Os usuários que trabalham na organização devem compartilhar os relatórios, atualizações e outras mensagens importantes por e-mail para os colegas de trabalho, como idosos, gerentes, etc. Freqüentemente, eles cometem erros bobos, então o recurso Recuperar um e-mail será a melhor característica para eles. Listamos as várias etapas que você deve seguir para usar o recurso Recuperar um e-mail.

Recuperar um e-mail

Em primeiro lugar, abra o Panorama e Faça login na sua conta .

e . Selecione o e-mail do E-mails enviados .

. Clique no Guias de ação .

. Agora, selecione Lembre-se desta mensagem .

. Você verá diferentes opções depois de clicar no botão Lembre-se desta mensagem .

. Selecione os Excluir cópias não lidas desta opção de mensagem. Depois disso, marque a Diga-me se o recall foi bem-sucedido ou falhou para cada destinatário caixa de seleção. É isso. É isso.



Substituir um e-mail por um novo e-mail

Em primeiro lugar, abra o Panorama e Faça login na sua conta .

e . Selecione o e-mail do E-mails enviados .

. Clique no Guias de ação .

. Agora, selecione Lembre-se desta mensagem .

. Você verá diferentes opções depois de clicar no botão Lembre-se desta mensagem .

. Selecione os Exclua cópias não lidas e substitua-as por uma nova opção de mensagem. Você deve digitar o novo e-mail e enviá-lo ao destinatário.

Você deve digitar o novo e-mail e enviá-lo ao destinatário. Agora marque a Diga-me se o recall foi bem-sucedido ou falhou para cada destinatário caixa de seleção. É isso.

Como recuperar um e-mail no Outlook Web

Os usuários que estiverem usando o Outlook Web terão que seguir as etapas listadas abaixo.

Primeiro, você deve abrir o local na rede Internet e faça login na conta .

e . Depois de fazer o login, clique em Exibir todas as configurações do Outlook .

. Clique em Definir período de cancelamento de desfazer envio . Será no máximo 10 segundos.

. Será no máximo 10 segundos. Assim você poderá desfazer qualquer mensagem dentro 10 segundos .

. Clique no Botão Desfazer sempre que você enviou o e-mail errado.

Como Recuperar um E-mail no Outlook: Formas Alternativas

Também existem outras maneiras pelas quais você pode recuperar um e-mail do Outlook, mesmo sem os requisitos. Listamos os métodos abaixo para você, então verifique-os.

Definir regras para e-mail no Outlook

No Outlook, você poderá definir regras para e-mails. Ao definir regras no Outlook, você pode adicionar várias opções, como enviar a mensagem após um atraso, não enviar se houver palavras restritas, etc. Isso pode ajudá-lo a evitar o envio de mensagens erradas. Portanto, seria melhor se você tentasse definir regras para e-mail no Outlook e verificar se funciona.

Pergunte a eles

Você também pode perguntar ao destinatário se o e-mail recebido está errado e enviará outro e-mail com informações atualizadas. Às vezes é melhor perguntar a eles, pois eles certamente o ajudarão.

Como verificar a recuperação de um e-mail com sucesso

Depois de recuperar um e-mail no Outlook, você verá a mensagem de informações na linha de assunto do e-mail enviado ao destinatário. Se a mensagem for exibida, a função Recuperar um e-mail foi concluída com sucesso.

Por que Recuperar um e-mail não está funcionando?

O recurso Recuperar um e-mail não funcionará se não atender aos requisitos. Portanto, verifique os requisitos de Recuperar um e-mail e tente fazê-lo novamente no Outlook.

O destinatário sabe se eu recupero um e-mail no Microsoft Outlook?

Sim, o destinatário saberá se você recuperar um e-mail no Microsoft Outlook.

Há algum limite de tempo para recuperar um e-mail?

Não, não há limites de tempo para Recuperar um Email. No entanto, você pode fazê-lo até que o destinatário não tenha aberto o e-mail. Se eles abriram o e-mail usando o recurso, outro e-mail será enviado a eles com o e-mail de cancelamento. Então você tem que pedir para deletar o anterior.

Embrulhar

Muitos usuários do Outlook usam seu e-mail para fins de trabalho por meio do Outlook. Mas, ao enviar o e-mail, os usuários geralmente cometem erros que tentam corrigir. No entanto, apenas algumas plataformas de e-mail permitem que os usuários desfaçam a mensagem. Com a ajuda do Outlook, os usuários podem recuperar um e-mail pelo qual podem excluí-lo ou substituí-lo.

Neste guia, adicionamos os métodos para usar o recurso Recuperar um e-mail. Esperamos que este guia o ajude muito a entender o recurso.

LEIA TAMBÉM: