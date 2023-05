Gwyneth Paltrow resolve debate sobre ‘melhor amante’ entre os ex-namorados Ben Affleck e Brad Pitt

Aa atriz Gwyneth Paltrow definitivamente namorou alguns dos maiores nomes da indústria do entretenimento. Ela se casou com o vocalista do Coldplay Chris Martin e tem dois filhos com ele. No entanto, o casal está separado há algum tempo. com Paltrow completamente solteira, ela está atualmente passando por um despertar sexual e repetidamente fez declarações públicas sobre as quais seus filhos se sentiriam um pouco envergonhados. Ela está promovendo brinquedos sexuais e não tem problema em discutir sua sexualidade de forma aberta. Para ficar de acordo com a marca, Gwyneth recentemente invadiu o podcast ‘Call Her Daddy’. Este show é notório por falar abertamente sobre sexo e Gwyneth não foi exceção.

Quem é melhor entre Ben Affleck e Brad Pitt?

Gwyneth é provavelmente a única pessoa que pode dizer que namorou os dois Ben Affleck e Brad Pitt, dois dos maiores atores de Hollywood. Eles também estão entre os mais amados pelos fãs ao redor do mundo e Paltrow foi brutalmente honesta sobre suas experiências na cama com os dois. Primeiro, ela falou sobre o momento de ‘amor à primeira vista’ que teve com Brad Pitt. Depois disso, Gwyneth descreveu os talentos de Ben Affleck na cama. Paltrow conheceu Brad Pitt no set de ‘SE7EN’ e Ben Affleck no set de ‘Shakespeare in Love’.

Aqui está o que Gwyneth disse: “Nós meio que dissemos, ‘Oi’, no set, e foi como grande, grande amor à primeira vista. Foi uma loucura. Acho que eu era realmente uma criança, tipo, muito mais do que muito de jovens de 22, 23 ou 24 anos que eu conheceria agora. Eu realmente não tinha explorado quem eu era, o que era importante para mim, quais eram meus limites. Qualquer coisa assim. Então, fiquei totalmente de coração partido quando terminamos, mas era a coisa certa naquele momento, mas foi muito difícil.”

Por fim, Paltrow jogou um jogo ‘F ** k, Marry, Kill’ e decidiu jogar Ben Affleck debaixo do ônibus, apesar de elogiar suas proezas sexuais. Ela disse: “Isso é muito difícil. Porque Brad era como o tipo de grande química, o amor da sua vida, mais ou menos, na época. E então Ben era, tipo, tecnicamente excelente. Não acredito que minha filha está ouvindo isso! Eu acho (foda-se) Brad. Ben, sim, Deus o abençoe. Eu me casaria com Chris (Martin) novamente porque ele me deu meus dois filhos, que são os amores da minha vida.