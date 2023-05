Hacasa oferece CHANCES no Sul do Brasil

A Hacasa, empresa focada em desenvolver empreendimentos residenciais, verticais e horizontais, que propõem novas maneiras de vivenciar o seu lar, com espaços funcionais, arquitetura inovadora e ambientes que inspiram, está em busca de novos colaboradores em Santa Catarina. Desse modo, antes de dar mais detalhes, confira quais são os cargos:

Analista Controladoria Júnior – Hacasa – Joinville – SC – Efetivo;

Analista Financeiro JR – Joinville – SC – Efetivo;

Analista Relacionamento com Cliente Pleno – Joinville – SC – Efetivo: Receber e analisar solicitações de clientes após a venda; Estabelecer um relacionamento próximo com os clientes; Trabalhar em conjunto com outras equipes para garantir a qualidade do atendimento ao cliente. Identificar oportunidades de melhoria nos processos de pós-venda e propor soluções. Analisar reclamações e sugestões dos clientes;

Banco de Talentos – Joinville – SC – Banco de talentos.

Mais sobre a Hacasa

Sobre a Hacasa, é interessante ressaltar que, fundada em 1983, a Hacasa Empreendimentos nasceu para administrar os imóveis de sua propriedade e, ao longo dos anos, tornou-se também uma incorporadora. Hoje, é responsável pelo desenvolvimento de empreendimentos imobiliários diversificados, como shoppings centers, hipermercados, hotéis, loteamentos e condomínios em diversas regiões do país, tendo sua sede na cidade de Joinville (SC).

A Hacasa já comercializou mais de 4 mil lotes em empreendimentos próprios e em parcerias, e capitaneou a vinda de conhecidas marcas para Joinville, como as redes Walmart e Makro. A empresa busca constantemente estabelecer parcerias com empresas sólidas e renomadas, para desenvolver empreendimentos em Joinville e região, que ofereçam produtos diferenciados e de qualidade.

Como se candidatar?

Agora que a lista de vagas já foi exposta, você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

