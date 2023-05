Haley Pullos, estrela de ‘General Hospital’, é presa por DUI após acidente na via errada

Haley Pullos conhecida por seu trabalho em “General Hospital”, foi presa por dirigir embriagada depois de supostamente causar um grande acidente na rodovia … uma que ela teve sorte de ter sobrevivido, com base em algumas fotos horríveis da cena do acidente.

Haley, que interpreta Molly Lansing-Davis na longa novela, disse resumo de novela na semana passada, ela estava fazendo uma pausa no show para se recuperar de um acidente de carro – mas de acordo com um relatório da polícia, Haley deixou de fora alguns detalhes importantes.

No documento, obtido pelo TMZ, os policiais dizem que Haley estava dirigindo em uma rodovia em Pasadena em 29 de abril… quando ela desviou, voou sobre a barreira divisória e entrou no tráfego.

Ela acabou colidindo de frente com outro carro que trafegava a cerca de 60 km/h.

Quando os policiais chegaram ao local do acidente, disseram que Haley não conseguiu sair do carro. Os bombeiros ajudaram a libertá-la e a colocaram em uma ambulância…. onde as coisas ficaram estranhas e um pouco violentas.