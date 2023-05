Havan Anuncia Novas Oportunidades de Emprego em Todo o Brasil; Confira os Cargos Disponíveis

A Havan, uma das maiores empresas do setor varejista no Brasil, está oferecendo novas oportunidades de emprego em diversas cidades do país. Com a retomada econômica após a pandemia, a empresa tem expandido suas operações e buscado novos colaboradores para integrar sua equipe.

Havan abre novas oportunidades de emprego pelo país

A Havan é conhecida por oferecer excelentes benefícios para seus funcionários, incluindo plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, vale-refeição, vale-transporte, convênio com farmácias, entre outros. Além disso, a empresa possui um ambiente de trabalho agradável e oferece oportunidades de crescimento e desenvolvimento profissional. Confira abaixo algumas das vagas disponíveis:

Gerente de Loja;







Auxiliar de Limpeza;







Auxiliar de Estoque;







Operador de Caixa;







Atendente de Loja;







Analista de Marketing;







Analista Fiscal;







Coordenador de TI;







Assistente de Compras;







Supervisor de Vendas;







Auxiliar Administrativo;







Técnico em Informática;







Assistente de RH;







Analista de Recursos Humanos.

Veja também: Araguaia tem mais de 100 vagas de emprego abertas pelo país

Como se candidatar

Para se candidatar às vagas de emprego da Havan, é necessário acessar o site 123empregos e buscar pelas oportunidades disponíveis. É importante que o candidato leia atentamente as informações sobre cada vaga, verifique se atende aos requisitos exigidos e envie seu currículo atualizado.

Um bom currículo deve ser claro, objetivo e destacar suas principais qualificações e experiências profissionais. Utilize um modelo de currículo que seja adequado ao seu perfil e à vaga que está se candidatando, e inclua informações relevantes sobre sua formação, habilidades e realizações.

Certifique-se de que seu currículo esteja bem estruturado, com informações organizadas em tópicos e de fácil leitura. Além disso, revise cuidadosamente para evitar erros de ortografia e gramática, e personalize seu currículo para cada vaga, demonstrando que você se dedicou ao processo seletivo.

Sobre a empresa

Fundada em 1986, em Brusque, Santa Catarina, a Havan é uma empresa que atua no setor varejista, comercializando produtos de diversos segmentos, como moda, casa e decoração, eletrônicos, entre outros. Com mais de 170 lojas espalhadas por todo o país, a empresa emprega mais de 20 mil funcionários e é reconhecida por sua excelência no atendimento ao cliente.

Além de suas atividades comerciais, a companhia tem investido em projetos sociais e ambientais. A empresa mantém uma fundação que atua em projetos voltados para a educação, a cultura e o esporte. Além disso, a Havan é comprometida com a sustentabilidade e adota práticas que visam a preservação do meio ambiente, como o uso de energias renováveis e a reciclagem de resíduos.

Quer saber tudo sobre os empregos divulgados ao longo da semana? Atualize-se com o Notícias Concursos e receba em primeira mão as principais oportunidades do dia disponíveis em grandes empresas do país.



Você também pode gostar: