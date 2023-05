Hazard não sai do Real Madrid: quer cumprir o último ano de contrato

Eden Hazard não quer sair Real Madrid. Embora Carlos Ancelotti raramente joga com ele, disse o belga em ‘Cadena Cope’ depois de vencer o Copa do Rei título que ele quer cumprir seu contrato.

Durante as comemorações, Perigo foi questionado sobre a sua temporada, e reconheceu que não está a ser fácil: “Foi um ano difícil, mas é um ano com uma equipa muito grande”.

Além disso, o belga foi questionado sobre sua relação com Ancelotti: “Temos uma boa relação, e com os jogadores também.”

Apesar do fato que Perigo não está em Ancelottidos planos, o avançado belga não desiste: “Quero jogar mas sei que é muito difícil. Tenho de trabalhar e espero jogar mais”.

Ele tem mais um ano de contrato com o Real Madrid e é um dos jogadores que pode sair no verão. No entanto, ele foi categórico quando questionado se deseja cumprir o ano de seu contrato restante com os Los Blancos: “Claro”.