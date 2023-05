Heat se move a 1 vitória das finais da NBA após eliminar Boston

Gabe Vincent marcou 29 pontos, o recorde de sua carreira, Duncan Robinson somou 22 e o oitavo cabeça-de-chave calor de Miami moveu uma vitória do Finais da NBA depois de passar pelo celtas de Boston 128-102 na noite de domingo no jogo 3 da série do título da Conferência Leste.

caleb martin marcou 18, Jimmy Butler terminou com 16, Bam Adebayo tinha 13 e Max Strus somou 10 para o Miami, que lidera a série por 3 a 0. Cada equipe em NBA a história que venceu os três primeiros jogos de uma melhor de sete acabou prevalecendo; o Aquecer estão 8-0 nessa situação.

Jayson Tatum marcou 14 e Jaylen Brown acrescentou 12 para o Celtics, que venceu três vezes em Miami‘s no caminho para vencer as finais da Conferência Leste da última temporada – mas simplesmente nunca teve uma chance nesta e basicamente esvaziou o banco no quarto período.

Grant Williams e Payton Pritchard cada um tinha 12 para Boston. O jogo 4 é terça-feira em Miami.

As finais da NBA começam em 1º de junho e, do jeito que as coisas estão indo, isso pode significar que a liga está prestes a ficar alguns dias sem jogos. As finais da Conferência Oeste podem terminar na segunda-feira; Denver lidera essa série contra o Los Angeles Lakers 3-0. E agora, as finais do Leste podem terminar na terça-feira.

Nunca houve uma temporada em que ambas as finais de conferência terminassem em raspagens; aconteceu em 1957 nas finais da divisão imediatamente anteriores à série do título, quando Boston bater Siracusa 3-0 e São Luís bater Minneapolis 3-0.

Calor surpreendente incendiou o Celtics

De todas as lideranças da série 3-0 em NBA história, este pode ser o mais inesperado – uma semente No. 8 na Aquecertime que lutou apenas para chegar aos playoffs, time que estava a menos de 3 minutos de ser eliminado no torneio play-in, passando pelo cabeça-de-chave milwaukee em cinco jogos, então quinto cabeça-de-chave Nova Iorque em seis, e agora à beira de negar o segundo colocado celtas uma segunda coroa consecutiva do Leste.

E o calor deixou Boston saber o quanto eles estavam gostando deste.

Consciente de que Boston Al Horford direcionou um sinal de timeout para o Miami banco durante o jogo 1, quando o celtas estavam em um surto de segundo quarto para construir uma vantagem confortável, Mordomo fez o mesmo com Horford já que o Heat estava fugindo no terceiro quarto do jogo 3.

Além disso, o Heat se recuperou para vencer o jogo 1 de qualquer maneira. Não houve rali exigido no jogo 3 pelo Heat. Quase não houve uma tentativa do Celtics, aliás.

Boston conseguiu 61-49 quando Marcus Smart teve uma jogada de três pontos na posse de bola inicial do segundo tempo. O resto foi todo Miami, que imediatamente respondeu com uma corrida de 28-7 para abrir uma vantagem de 33 pontos em 89-56, que fez o prédio rolar. A liderança era tão grande, e havia tanto tempo sobrando, que a multidão lotada de 20.088 na verdade estava um pouco subjugada quando acabou.

Eles podem ter sido gritados. Ou talvez eles estivessem guardando para o hóquei na noite de segunda-feira, quando o Florida Panthers – outra semente nº 8 em um playoff mágico no sul da Flórida – tentará obter uma vantagem de 3 a 0 na série final do Leste contra o Carolina Hurricanes.

Sugestões

celtas: Robert Williams fez sua primeira tacada, o que significa que acertou 12 direto para iniciar a série. Ele perdeu sua segunda tentativa. … O Aquecer incentivar os torcedores a usarem branco nos jogos dos playoffs e tatum também chegou em um terno todo branco. … Inteligente pareceu dar um soco no terceiro quarto, mas errou e após revisão os árbitros determinaram que ele não merecia uma falta flagrante ou técnica (que teria sido a segunda da noite).

Aquecer: Robinson fez cinco cestas de 3 e agora tem 124 em sua carreira de pós-temporada no Heat, passando Lebron James (123) para o máximo em Miami história. … MordomoO roubo de bola com 7:17 restantes no primeiro quarto foi o 2.000º na história da pós-temporada do Heat. … Shaquille O’Nealno jogo como parte do TNT equipe de transmissão, cumprimentou o ex-companheiro de equipe (e agora executivo do Heat) Luto Alonzo e recebeu uma longa ovação quando apresentado durante um intervalo do segundo quarto. … vicenteo recorde anterior de sua carreira foi 28, conquistado em uma vitória em 12 de janeiro sobre milwaukee.

Golfinhos confusos?

Miami Dolphins treinador Mike McDanielregular em Aquecer jogos desta temporada, tentou animar a multidão antes do jogo acenando com uma das toalhas do sorteio. golfinhos atacante defensivo Christian Wilkins estava no jogo – usando sapatos verdes em uma noite Miami estava jogando o celtasembora deva ser notado que ele nasceu em Massachusetts.

Amor machuca

Miamide Kevin Love check-out 4:47 no jogo depois do que o Aquecer disse foi uma lesão no tornozelo não revelada. Ele foi ao vestiário do Heat para avaliação, voltou para a área do banco no final do primeiro tempo e iniciou o segundo tempo.

citável

“A falta de resistência mental. É embaraçoso … isso foi uma vergonha para o celtas.” – TNTde Charles Barkley ao intervalo, com Boston perdendo por 61-46 e depois de perder por até 22 pontos.