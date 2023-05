Heather Armstrong, a ‘rainha das mamães blogueiras’, morreu por suicídio

De acordo com uma declaração de um porta-voz do Departamento de Polícia de Salt Lake City, os policiais foram à casa de Heather na noite de terça-feira e a encontraram morta – a investigação preliminar determinou que ela morreu por suicídio. Nenhum outro detalhe foi dado.

Heather tornou-se uma pioneira no mundo dos blogs no início dos anos 2000… sendo uma das primeiras “blogueiras mamães” com seu site, dooce.com. Ela costumava ser sincera com seus leitores sobre a paternidade, bem como sobre assuntos mais difíceis, como sua depressão.