Heck of a Morning: Aljamain Sterling merece algo melhor, revivendo memoráveis ​​cards do UFC no fim de semana do Memorial Day

Aljamain Sterling tem pegado alguns desgarrados ultimamente do presidente do UFC, Dana White, que disse que o campeão peso-galo “parece que não consegue sair do seu próprio caminho” depois que Sterling queria verificar algumas lesões persistentes após sua recente luta com Henry Cejudo no início deste mês. Com certeza, um dos campeões mundiais da empresa merece coisa melhor, certo?

Em uma edição totalmente nova de Heck of a Morning, Mike Heck, do MMA Fighting, discute a maneira como Sterling tem sido tratado ultimamente antes de sua rápida defesa de título agendada contra Sean O’Malley no UFC 292 em agosto, Henry Cejudo querendo adicionar seu nome à mistura e como a promoção real está sendo classificada para o UFC e seus lutadores. Além disso, as perguntas dos ouvintes incluem as finais da Conferência Leste da NBA e o Celtics dominando o Heat no jogo 5, como o UFC neste ponto do jogo se parece com a WWE durante a era Hulk Hogan antes da WCW mudar o jogo uma década ou mais depois, cartões memoráveis ​​do fim de semana do Memorial Day no UFC, incluindo UFC 146 e UFC 160, e muito mais.

Você pode ouvir Heck of a Morning às terças, quintas e sextas-feiras às 10h ET no MMA Fighting Twitter Spaces.

Se você perder ao vivo, versões somente de áudio do podcast podem ser encontradas abaixo, no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio, Stitcher e onde quer que você encontre seus podcasts favoritos.