Heck of a Morning: Conor McGregor x Michael Chandler acontecerá em 2023?

Enquanto Conor McGregor e Michael Chandler devem lutar após a exibição nesta próxima temporada de O ultimo lutadoras grandes questões parecem ser quando essa luta acontecerá e acontecerá antes do final deste ano?

Em uma edição totalmente nova do Heck of a Morning, Mike Heck, do MMA Fighting, discute seus níveis de confiança sobre quando a luta pode acontecer, especialmente porque muitos dos eventos pay-per-view do ano foram anunciados ou direcionados. Além disso, as perguntas dos ouvintes incluem o contrato de Francis Ngannou com o PFL, por que os próximos 12 a 18 meses do PFL podem ser a história mais interessante em todo o MMA, Khamzat Chimaev, as divisões dos médios e leves do UFC, como as coisas poderiam ser se o PFL e O Bellator realmente se fundiria, o retorno do UFC a Boston em agosto e muito mais.

Você pode ouvir Heck of a Morning às terças, quintas e sextas-feiras às 10h ET no MMA Fighting Twitter Spaces.

