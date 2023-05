Heck of a Morning: contagem regressiva final para o UFC 288, o futuro de Kron Gracie, mais

Na véspera do UFC 288, os níveis de expectativa e a quantidade de perguntas continuam a aumentar antes da próxima defesa do título de Aljamain Sterling contra o retorno de Henry Cejudo, Gilbert Burns lutando contra Belal Muhammad no evento co-principal e muito mais.

Em uma edição totalmente nova de Heck of a Morning, Mike Heck, do MMA Fighting, responde às suas perguntas sobre algumas das histórias candentes do card pay-per-view de sábado em Newark, NJ Além disso, as perguntas dos ouvintes incluem para onde Kron Gracie vai, vitória ou perder, após sua luta com Charles Jourain, o comportamento de Gracie durante a semana de luta, a escalação do UFC 289 como está atualmente, as divisões leves do UFC, fantasia matchmaking um cartão BKFC usando apenas lutadores do UFC, se houver alguém que possa vencer Jon Jones agora , e mais.

Você pode ouvir Heck of a Morning às terças, quintas e sextas-feiras às 10h ET no MMA Fighting Twitter Spaces.

