Heck of a Morning: Khamzat Chimaev vs. Kamaru Usman é a luta certa?

Muitos fãs de MMA parecem estar animados com uma possível luta entre Khamzat Chimaev e o ex-campeão dos meio-médios do UFC Kamaru Usman. Com Chimaev recentemente provocando o próprio confronto e dizendo que aconteceria em 170, essa é a luta a ser feita?

Em uma edição totalmente nova de Heck of a Morning, Mike Heck, do MMA Fighting, discute a possibilidade da luta, sendo uma potencial luta meio-médio, e por que ele não vai acreditar até que veja. Além disso, as perguntas dos ouvintes incluem as contínuas idas e vindas entre o presidente do UFC, Dana White, e o campeão peso-galo Aljamain Sterling, Belal Muhammad disse recentemente que Colby Covington está nervoso por perder sua disputa pelo título dos meio-médios contra Leon Edwards, se Muhammad for aquele que deve estar nervoso com sua colocação na foto do campeonato, um futuro acordo de TV com o UFC e muito mais.

