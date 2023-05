Heck of a Morning: O que se passa com Paulo Costa? Além disso, as divisões mais subestimadas do UFC

Paulo Costa cancelou o anúncio do UFC de que ele enfrentará Ikram Aliskerov no UFC 291 em julho. Com seu segundo cartão amarelo sendo questionado, isso significa que o ex-desafiante ao título dos médios e o UFC ainda não estão na mesma página?

Em uma nova edição do Heck of a Morning, Mike Heck, do MMA Fighting, tenta responder a essa pergunta em relação a Costa, o matchmaking e por que o UFC não está avançando com o agendamento de Costa x Khamzat Chimaev para o retorno da promoção a Abu Dhabi em outubro. Além disso, os tópicos incluem o Miami Heat vencendo o Boston Celtics no jogo 7 se as finais da Conferência Leste da NBA, as divisões mais subestimadas do UFC, o futuro da divisão peso-galo feminino do UFC dependendo do resultado da luta principal do UFC 289 entre Amanda Nunes e Irene Aldana , o relacionamento atual de Aljamain Sterling e Dana White, contra quem Israel Adesnaya poderia lutar em seguida, o Bellator adicionando uma divisão de peso mosca e muito mais.

Você pode ouvir Heck of a Morning às terças, quintas e sextas-feiras às 10h ET no MMA Fighting Twitter Spaces.

