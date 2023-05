Heck of a Morning: Quais lutadores do UFC se sairiam melhor no ringue do BKFC?

É o mundo do BKFC, estamos apenas vivendo nele.

Sim, o UFC Vegas 72 aconteceu e Song Yadong brilhou, mas foi difícil bater o poder das estrelas do BKFC 42, que contou com Mike Perry, Luke Rockhold, Eddie Alvarez, Chad Mendes e, de alguma forma, Conor McGregor! O que vem a seguir para a principal promoção sem luvas?

Em uma edição totalmente nova do Heck of a Morning, o apresentador convidado Alexander K. Lee pondera quais outras estrelas do MMA seriam ideais para o BKFC e se o próximo evento da Gamebred Promotions nesta sexta-feira pode se beneficiar do burburinho. Além disso, os tópicos incluem onde Kamaru Usman agora está na linha de contendores, se Israel Adesanya reivindicando seu trono tira o ar da divisão dos médios, pensamentos sobre o evento principal e potencial luta adormecida no UFC 288, Paul Craig indo para 185, Amanda Lemos na imagem do título, o que está acontecendo com Francis Ngannou, randos de linha de mídia e muito mais.

Você pode ouvir Heck of a Morning às terças, quintas e sextas-feiras às 10h ET no MMA Fighting Twitter Spaces.

