Heck of a Morning: Qual luta deve ser a atração principal do retorno do UFC a Boston em agosto?

O presidente do UFC, Dana White, disse após o UFC 288 que espera que Aljamain Sterling dê uma rápida reviravolta para defender seu título peso-galo contra Sean O’Malley no retorno do UFC a Boston em agosto. Com Sterling de olho em um encontro de outono com O’Malley, se o UFC não conseguir colocar essa luta nos livros, qual deve ser o evento principal desse card?

Em uma edição totalmente nova de Heck of a Morning, Mike Heck, do MMA Fighting, tenta responder a essa pergunta e defende Leon Edwards x Colby Covington pelo título dos meio-médios naquele local. Além disso, as perguntas dos ouvintes incluem o que poderia vir a seguir para Jamahal Hill e o título dos meio-pesados ​​se Jiri Prochazka precisar perder muito mais tempo, Henry Cejudo x Merab Dvalishvili, histórias do UFC Charlotte, Daniel Rodriguez x Ian Machado Garry, ONE Championship’s US estreia e muito mais.

Você pode ouvir Heck of a Morning às terças, quintas e sextas-feiras às 10h ET no MMA Fighting Twitter Spaces.

Se você perder ao vivo, versões somente de áudio do podcast podem ser encontradas abaixo, no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio, Stitcher e onde quer que você encontre seus podcasts favoritos.