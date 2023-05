Heck of a Morning: Quem enfrentará Israel Adesanya no UFC 293?

Espera-se que Israel Adesanya encabece o retorno do UFC a Sydney em setembro, mas com tantas lutas agendadas na divisão dos médios, junto com os tempos de retorno rápidos sendo um fator, parece incerto quem Adesanya enfrentará nesse card. Haverá um embaralhamento do baralho, por assim dizer, ou o UFC dará a Adesanya uma segunda oportunidade de se tornar um campeão de duas divisões contra Jamahal Hill?

Em uma edição totalmente nova de Heck of a Morning, Mike Heck, do MMA Fighting, dá sua opinião sobre quem Adesanya poderia lutar em seguida, o problema com Robert Whittaker vs. Dricus Du Plessis dois meses antes no UFC 290, e defendendo um nova escalação de lutas em 185 – que inclui mover Du Plessis para a luta pelo título com Adesanya em setembro. Além disso, os tópicos incluem a reação de Dana White à assinatura de Francis Ngannou com o UFC, os comentários de White sobre o campeão peso galo do UFC Aljamain Sterling, a mudança de Alex Pereira para 205, quando Leon Edwards x Colby Covington pode acontecer em 2023 e muito mais.

Você pode ouvir Heck of a Morning às terças, quintas e sextas-feiras às 10h ET no MMA Fighting Twitter Spaces.

Se você perder ao vivo, versões somente de áudio do podcast podem ser encontradas abaixo, no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio, Stitcher e onde quer que você encontre seus podcasts favoritos.