Heck of a Morning: Reação a Dustin Poirier x Justin Gaethje 2 no UFC 291 pelo título BMF

Dustin Poirier e Justin Gaethje lutam pela segunda vez dentro do octógono na luta principal do UFC 291, no dia 29 de julho, em Salt Lake City, pelo título da BMF. Embora a premissa esteja aí, por que o título da BMF está em jogo, e o UFC deveria ter sido mais criativo com isso se eles fossem colocar um cinturão de campeão em uma luta que não precisa?

Em uma nova edição do Heck of a Morning, Mike Heck, do MMA Fighting, reage ao anúncio de Dana White sobre aquela grande luta na divisão dos leves, junto com o restante da escalação revelada, junto com o anúncio do UFC 292 para Boston em agosto. Além disso, os tópicos incluem o novo acordo de Francis Ngannou com o PFL, suas opções de boxe, a possível reviravolta para o vencedor de Robert Whittaker x Dricus Du Plessis para enfrentar Israel Adesanya em setembro, Alex Pereira x Jan Blachowicz em 205 libras e muito mais.

