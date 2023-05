Heidi Klum deixa pouco para a imaginação no Festival de Cinema de Cannes após grande descuido

Tele Festival de Cinema de Cannes 2023 está funcionando perfeitamente e gerando todos os tipos de manchetes.

São tantas as celebridades na cidade e elas mostraram seus vários looks, com 49 anos Heidi Klum aparecendo com um espetacular vestido amarelo com decote profundo.

No entanto, ela não percebeu que a maneira como seu vestido estava sentado deixava uma parte de seu mamilo descoberto.

Heidi Klum, no Festival de Cannes.Getty

A modelo não é a única celebridade que andou pelas ruas da cidade francesa com um vestido glamoroso e outros como Irina Shayk, Salma Hayek ou Scarlett Johansson também se tornaram virais por mostrar um pouco de pele.

Heidi Klum, em Cannes.Getty

Mas parece Klum não quis revelar um mamilo. O problema surgiu quando ela teve que continuar se movendo para posar em seu design de Zurad Muhair para as várias câmeras diferentes e, conforme ela se movia, o vestido não ficava totalmente no lugar.

Embora ela tenha reparado, as fotografias já tinham viajado por todo o mundo.

Heidi Klum, no Festival de Cannes.Getty

Irina Shayk também se destaca em Cannes

Outra das celebridades que ganhou as manchetes no Festival de Cinema de Cannes de 2023 é Irina Shayk.

Em seu primeiro dia em Cannes, ela posou com um vestido que deixou todo o torso nu, exceto por uma pequena parte em forma de cruz.

No dia seguinte, ela foi vista com um vestido transparente que também viralizou e foi muito elogiada por sua bravura em comparecer ao festival com personalidade.