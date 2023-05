Heidi Klum e a filha Leni arrasam em nova campanha de lingerie

Heidi Klum e sua filha, Leni, mais uma vez se uniram para uma sessão de fotos sensual com a varejista de lingerie Intimissimi. A modelo de 18 anos e estudante universitária posou com um sutiã de renda branca e calcinha brasileira combinando com enfeites de miçangas coloridas, além de um bustiê balconette com tiras de miçangas e calcinha de cordão. Enquanto isso, Heidi usava um sutiã de renda lavanda e uma calcinha combinando com renda em uma foto solo.

Heidi compartilhou a campanha no Instagram, escrevendo: “Yiiiipppppiiiiiiii, nossa nova campanha @intimissimiofficial está aqui” e convidando os fãs a compartilhar suas próprias fotos. Enquanto Heidi desativava os comentários em sua postagem, o Instagram de Leni atraiu respostas positivas e negativas. Um fã comentou: “Jackpot da genética”, enquanto outro se referiu a Leni como um “bebê nepo”, questionando como ela conseguiu um grande contrato de modelo.

Em resposta às críticas, Leni disse à People no ano passado que não se importa de ser rotulada de “bebê nepo” e reconheceu que teve ajuda para iniciar sua carreira. “Recebi ajuda para começar e sei que as pessoas sonhariam em começar com o que eu tive”, disse ela.

Da mesma forma, Leni pareceu aceitar a reação da campanha da Intimissimi com calma, dizendo que não tinha olhado para muitas das reações e que estava feliz com as fotos e se divertiu muito fotografando com sua mãe.

Apesar de algumas reações negativas, a dupla mãe-filha também recebeu elogios pela parceria com a Intimissimi. Um fã comentou sobre a postagem de Heidi: “Adoro ver esse time de mãe e filha. Fotos lindas como sempre.” Outro observou: “Mulheres deslumbrantes, lingerie deslumbrante”.

Eles fazem parte de uma nova tendência em campanhas publicitárias

A campanha reflete uma tendência crescente de membros da família aparecerem juntos em campanhas publicitárias, com exemplos recentes, incluindo Gigi e Bella Hadid para Jacquemus e Kaia Gerber e sua mãe Cindy Crawford para relógios Omega. Essas campanhas atraíram elogios por suas belas imagens e críticas por perpetuar o nepotismo na indústria da moda.

Enquanto Leni continua a crescer como modelo, resta saber como ela navegará em sua conexão com seus pais famosos. No entanto, está claro que ela e Heidi estão gostando da parceria com a Intimissimi e continuam criando imagens impressionantes juntas.